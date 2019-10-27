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كُتّاب وآراء
جريمة القليعة تفضي إلى توقيف شخصين بالجديدة
أوقفت عناصر تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بإنزكان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة الجديدة، شابا وفتاة للاشتباه في تورطهما في جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها شاب يبلغ عمره حوالي 26 سنة وسط ضيعة فلاحية في منطقة القليعة، ضواحي إنزكان آيت ملول.
وكانت مصالح درك إنزكان قد انتقلت إلى مدينة الجديدة بعد نتائج الأبحاث التقنية التي أسفرت عن تعقب المشتبه فيه، ومباشرة بعد تحديد مكان تواجده، نصبت له كمينا بتنسيق مع المصالح الأمنية والدركية بالجديدة، أفلح في توقيفه رفقة فتاة مشتبه في مشاركتها في الجريمة.
وكان مالك ضيعة لزراعة النعناع بالقليعة وشاب قد تعرّضا لهجوم من طرف شخص وفتاة مدجّجين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، انتهى بمقتل الشاب العشريني، وإرسال مالك الضيعة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، فيما لاذ المشتبه فيهما بالفرار قبل أن يتم توقيفهما بالجديدة.
وتم نقل المشتبه فيهما إلى مقر المركز القضائي للدرك بإنزكان، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة وتحديد الدوافع والخلفيات الكامنة وراء اقترافها.