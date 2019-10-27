24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بدون عنوان: صناعة الدرهم
- مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي .. والعالم ينتظر كلمة ترامب
- درك إنزكان يفكّ لغز جريمة قتل في ضيعة بالقليعة
- اعتداء تلاميذ على أستاذ يثير استنكارا في فاس
- مئات الآلاف ينزلون إلى شوارع برشلونة للمطالبة باستقلال كتالونيا
مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير (5.00)
تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)
أول جامعة عالمية للذكاء الاصطناعي تستقبل آلاف الطلبات في أسبوع (5.00)
- مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي .. والعالم ينتظر كلمة ترامب - (130)
- مغاربة بألمانيا ينددون بحرق العلم الوطني بباريس - (120)
- اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات" - (72)
- الرئيس الأمريكي ترامب يُعلن مقتل أبو بكر البغدادي: "ماتَ كَالكَلْبْ" - (68)
- عودة الساعة إلى توقيت "غرينتش" تُربك المغاربة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روائح كريهة تقود إلى اكتشاف جثة مشنوقة بأكادير
عُثر على جثة معلّقة إلى حبل تعود لرجل في الأربعينات من العمر، في مراحل متقدمة من التحلل، اليوم الأحد، داخل مسكنه الكائن بحي "الفرح" في بن سركاو، غير بعيد عن مدينة أكادير.
وحسب ما أكده شهود عيان، فإن اكتشاف الجثة المذكورة جاء بعد بلاغ تقدم به جيران الهالك إلى المصالح الأمنية يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مجاور لهم، ليتبين إثر مداهمته وجود صاحبه، الذي كان يعيش قيد حياته وحيدا بعيدا عن أسرته، جثة متحللة.
واستنفر الحادث المصالح الأمنية؛ إذ هرعت عناصرها إلى عين المكان للقيام بالمتعين والإشراف على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للخبرة الطبية وتحديد سبب الوفاة، وذلك لفائدة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.