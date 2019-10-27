24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جمعية حقوقية تطلب إنصاف معاقة مغتصبة بتاونات (5.00)

  2. مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير (5.00)

  3. تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)

  4. أول جامعة عالمية للذكاء الاصطناعي تستقبل آلاف الطلبات في أسبوع (5.00)

  5. تلميذة مغربية تُواصل مشوار "تحدّي القراءة العربي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | روائح كريهة تقود إلى اكتشاف جثة مشنوقة بأكادير

روائح كريهة تقود إلى اكتشاف جثة مشنوقة بأكادير

روائح كريهة تقود إلى اكتشاف جثة مشنوقة بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:10

عُثر على جثة معلّقة إلى حبل تعود لرجل في الأربعينات من العمر، في مراحل متقدمة من التحلل، اليوم الأحد، داخل مسكنه الكائن بحي "الفرح" في بن سركاو، غير بعيد عن مدينة أكادير.

وحسب ما أكده شهود عيان، فإن اكتشاف الجثة المذكورة جاء بعد بلاغ تقدم به جيران الهالك إلى المصالح الأمنية يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مجاور لهم، ليتبين إثر مداهمته وجود صاحبه، الذي كان يعيش قيد حياته وحيدا بعيدا عن أسرته، جثة متحللة.

واستنفر الحادث المصالح الأمنية؛ إذ هرعت عناصرها إلى عين المكان للقيام بالمتعين والإشراف على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للخبرة الطبية وتحديد سبب الوفاة، وذلك لفائدة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.