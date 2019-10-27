روائح كريهة تقود إلى اكتشاف جثة مشنوقة بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

عُثر على جثة معلّقة إلى حبل تعود لرجل في الأربعينات من العمر، في مراحل متقدمة من التحلل، اليوم الأحد، داخل مسكنه الكائن بحي "الفرح" في بن سركاو، غير بعيد عن مدينة أكادير.

وحسب ما أكده شهود عيان، فإن اكتشاف الجثة المذكورة جاء بعد بلاغ تقدم به جيران الهالك إلى المصالح الأمنية يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مجاور لهم، ليتبين إثر مداهمته وجود صاحبه، الذي كان يعيش قيد حياته وحيدا بعيدا عن أسرته، جثة متحللة.

واستنفر الحادث المصالح الأمنية؛ إذ هرعت عناصرها إلى عين المكان للقيام بالمتعين والإشراف على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للخبرة الطبية وتحديد سبب الوفاة، وذلك لفائدة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.