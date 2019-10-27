24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما وصفت رئيسة وزراء إسرائيل "حرب أكتوبر" بالكارثة الساحقة
- النظام البنكي المغربي والنموذج التنموي
- عارضة أزياء إيرانية تطلب حق اللجوء في الفلبين خوفا على حياتها
- "كوكايين بالطلب" .. سيارة أجرة لتوصيل المخدرات في برلين
- حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا في مطار الحسيمة
تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)
مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير (5.00)
تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)
- رئيس الجزائر يدعم "البوليساريو" ويطالب بحل عاجل لنزاع الصحراء - (159)
- مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي .. والعالم ينتظر كلمة ترامب - (127)
- حقوقيون وسياسيون ينتقدون "قسوة" الحكم القضائي على بوعشرين - (87)
- تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء - (70)
- الرئيس الأمريكي ترامب يُعلن مقتل أبو بكر البغدادي: "ماتَ كَالكَلْبْ" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رصاص الأمن يبعد خطر خمسة جانحين وسط العيون
اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن مدينة العيون لإطلاق أربع رصاصات تحذيرية، صباح اليوم الأحد، في تدخل أمني لتوقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما أبدوا مقاومة عنيفة وحاول اثنان منهم تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.
وكانت عناصر الشرطة، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد تدخلت في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية نزاع شب بين مجموعتين يشتبه في ارتباط عناصرهما بترويج الممنوعات، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تطور إلى إضرام النار بمنزل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، ما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار على متن سيارة رباعية الدفع.
ووفق المصدر ذاته، فإن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز سيارتين وسلاحين أبيضين ورصاصة خاصة ببندقية صيد، علاوة على قناعين لحجب المعطيات التشخيصية ولوحتي ترقيم أجنبيتين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، يقول المصدر ذاته، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.