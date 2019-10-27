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الرئيسية | حوادث | رصاص الأمن يبعد خطر خمسة جانحين وسط العيون

رصاص الأمن يبعد خطر خمسة جانحين وسط العيون

رصاص الأمن يبعد خطر خمسة جانحين وسط العيون
هسبريس من الرباط
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 18:05

اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن مدينة العيون لإطلاق أربع رصاصات تحذيرية، صباح اليوم الأحد، في تدخل أمني لتوقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما أبدوا مقاومة عنيفة وحاول اثنان منهم تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وكانت عناصر الشرطة، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد تدخلت في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية نزاع شب بين مجموعتين يشتبه في ارتباط عناصرهما بترويج الممنوعات، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تطور إلى إضرام النار بمنزل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، ما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار على متن سيارة رباعية الدفع.

ووفق المصدر ذاته، فإن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز سيارتين وسلاحين أبيضين ورصاصة خاصة ببندقية صيد، علاوة على قناعين لحجب المعطيات التشخيصية ولوحتي ترقيم أجنبيتين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، يقول المصدر ذاته، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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