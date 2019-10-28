حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية تورط شابا بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية التاسعة بمدينة أكادير، أمس الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وأفاد مصدر أمني مسؤول أنه تم توقيف المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، خلال عملية أمنية بالحي المحمدي، مشيرا إلى أن عملية تفتيشه أسفرت عن حجز 44 قرصا مهلوسا وعدد مهم من قطع مخدر الشيرا، كان بصدد ترويجها بالحي المذكور، فضلا عن مبلغ مالي متحصل عليه من نشاطه الإجرامي.

وتمت إحالة المشتبه به على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي احتفظت به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر ذاته.