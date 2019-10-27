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كُتّاب وآراء
اختطاف واغتصاب طفلة معاقة يطوقان شابا بوزان
أوقفت عناصر الضابطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان، مساء الأحد، شابا يشتبه بتورطه في اختطاف واغتصاب طفلة قاصر في وضعية إعاقة.
ووفق مصادر قريبة من الحادث، فإن المشتبه به شاب يبلغ حوالي 19 سنة، تم إيقافه عقب كمين نصب له من طرف عناصر الضابطة القضائية، حيث تم استدراجه والإيقاع به بتجزئة عمرانة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه به اختطف الطفلة المعاقة ومارس شذوذه الجنسي عليها، مشيرة إلى أنه قام بافتضاض بكارتها، وممارسة الجنس عليها من دبرها على مدى أيام.
ويتم في هذه الأثناء الاستماع إلى المشتبه به من قبل عناصر الضابطة القضائية في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان.