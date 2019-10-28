العثور على رضيعة داخل كيس بالفقيه بنصالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

عثر مواطن، ليلة الأحد، على طفلة حديثة الولادة متخلى عنها، وهي على قيد الحياة، بجانب طريق تربط جماعة أولاد عياد الترابية التابعة إداريا لإقليم الفقيه بن صالح بالطريق الوطنية رقم 08.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الرضيعة التي كانت ملفوفة في قطعة قماش داخل كيس، أثارت انتباه مواطن كان يهم بزيارة ضيعته الفلاحية بسبب حركاتها وصراخها.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الطفلة حديثة الولادة عثر عليها وهي في صحة جيدة، فيما لم يتم، حتى الآن، التعرف على والدتها أو المشتبه فيه بالتخلي عنها بالمكان المذكور.

وفور علمها بالخبر، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد، إلى جانب عناصر من الوقاية المدنية التي قامت بنقل الرضيعة إلى مستشفى القرب بسوق السبت من أجل فحص حالتها الصحية وإحالتها على مركز الرعاية الاجتماعية بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

يذكر أن مصالح الدرك بالمركز الترابي ذاته فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث بغية تحديد هوية الأم البيولوجية للرضيعة.