24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الخيام: "خلية طماريس" بايعت البغدادي .. ولا علاقة للفقر بالإرهاب (5.00)

  2. إحراق العلم الوطني ليس نضالا شريفا ولكن أسبابه داخلية (5.00)

  3. اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات" (5.00)

  4. جامعة مكسيكية تحتفي بحضارة المملكة المغربية (5.00)

  5. مغاربة بألمانيا ينددون بحرق العلم الوطني بباريس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على رضيعة داخل كيس بالفقيه بنصالح

العثور على رضيعة داخل كيس بالفقيه بنصالح

العثور على رضيعة داخل كيس بالفقيه بنصالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 14:39

عثر مواطن، ليلة الأحد، على طفلة حديثة الولادة متخلى عنها، وهي على قيد الحياة، بجانب طريق تربط جماعة أولاد عياد الترابية التابعة إداريا لإقليم الفقيه بن صالح بالطريق الوطنية رقم 08.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الرضيعة التي كانت ملفوفة في قطعة قماش داخل كيس، أثارت انتباه مواطن كان يهم بزيارة ضيعته الفلاحية بسبب حركاتها وصراخها.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الطفلة حديثة الولادة عثر عليها وهي في صحة جيدة، فيما لم يتم، حتى الآن، التعرف على والدتها أو المشتبه فيه بالتخلي عنها بالمكان المذكور.

وفور علمها بالخبر، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد، إلى جانب عناصر من الوقاية المدنية التي قامت بنقل الرضيعة إلى مستشفى القرب بسوق السبت من أجل فحص حالتها الصحية وإحالتها على مركز الرعاية الاجتماعية بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

يذكر أن مصالح الدرك بالمركز الترابي ذاته فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث بغية تحديد هوية الأم البيولوجية للرضيعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبتس فريد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:52
من نتائج مشاريع التنمية ومخططات التقدم والتطور في الحياة المعيشية للمواطن الذي يظل المسؤولون يطبلون ويهللون على ان المواطن في قلب السياسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Tim الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:04
Et si on légalisait l'avortement?ne serait pas meilleur que de trouver,chaque jours,des bébés abandonnés et rejetés par leur propre génitrice?Pourquoi vouloir ignorer un fait de société qui a existé,qui existe et qui existera toujours?J'ai une nounou de 72 ans qui aimerait retrouver sa fille.Une fille qu'elle a abandonneé il y a 50 ans parce qu'elle l'a eue hors liens du mariage.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.