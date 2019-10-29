دراجة دركي تصرع شيخا في حادثة سير بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي رجل ثمانيني مصرعه، الاثنين، بعد صدمه من قبل دراجة نارية تابعة للدرك الملكي بإقليم برشيد، على مستوى شارع الحسن الثاني وسط مدينة سطات، في حين أصيب الدركي بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الرجل الثمانيني صدمته درّاجة نارية تابعة للخدمة بسرية درك برشيد حين كان يهمّ بعبور الشارع بعيدا عن ممر الراجلين، بعدما كان الدركي يؤمّن ويفتح الطريق أمام قافلة عسكرية في اتجاه مدينة مراكش مع استعمال جرس التنبيه.

وانتقلت عناصر شرطة المرور ومسؤولين دركيين وممثلين عن السلطة المحلية إلى مكان وقوع الحادث، حيث جرى نقل الثمانيني على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بسطات إلى المستشفى الإقليمي قصد إنقاذه إلاّ أنه فارق الحياة.

وفتحت عناصر الشرطة بعاصمة الشاوية بحثا لكشف ملابسات وظروف وقوع الحادثة، في الوقت الذي جرى فيه وضع جثة الهالك بقسم الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات قصد المعاينة أو التشريح تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.