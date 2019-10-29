24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قطرات مطرية تفضح هشاشة بنيات سيدي سليمان (5.00)

  2. المسيحيون يحتفون بالكاردينال روميرو في "قدّاس" بكنيسة الرباط (5.00)

  3. طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية (5.00)

  4. على هامش معارض الفرَس في المغرب (5.00)

  5. جامعة مكسيكية تحتفي بحضارة المملكة المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | دراجة دركي تصرع شيخا في حادثة سير بسطات

دراجة دركي تصرع شيخا في حادثة سير بسطات

دراجة دركي تصرع شيخا في حادثة سير بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 03:20

لقي رجل ثمانيني مصرعه، الاثنين، بعد صدمه من قبل دراجة نارية تابعة للدرك الملكي بإقليم برشيد، على مستوى شارع الحسن الثاني وسط مدينة سطات، في حين أصيب الدركي بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الرجل الثمانيني صدمته درّاجة نارية تابعة للخدمة بسرية درك برشيد حين كان يهمّ بعبور الشارع بعيدا عن ممر الراجلين، بعدما كان الدركي يؤمّن ويفتح الطريق أمام قافلة عسكرية في اتجاه مدينة مراكش مع استعمال جرس التنبيه.

وانتقلت عناصر شرطة المرور ومسؤولين دركيين وممثلين عن السلطة المحلية إلى مكان وقوع الحادث، حيث جرى نقل الثمانيني على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بسطات إلى المستشفى الإقليمي قصد إنقاذه إلاّ أنه فارق الحياة.

وفتحت عناصر الشرطة بعاصمة الشاوية بحثا لكشف ملابسات وظروف وقوع الحادثة، في الوقت الذي جرى فيه وضع جثة الهالك بقسم الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات قصد المعاينة أو التشريح تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن ساخط الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 03:43
كيف يعقل هذا أن يصرع الرجل العجوز الذي لا يقدر أن يرى أو يسمع أو يهرول مثلنا.. أصبح المواطن حشرة لا ترى في الطريق من موظفي الدولة الدين يشوهون السلطة وجعلهوا دريعة لقتلنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - مغربي وافتخر الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 03:56
وهل الدركي منزل من السماء لا يمكنه ان يخطئ انه بشر كسائر الخلق لا داعي لتحميل المسؤولية الكاملة له قدر الله وما شاء فعل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.