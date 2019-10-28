جمارك الكركرات تحجز كمية مهمة من الشيرا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر الكركرات (بير كندوز)، اليوم الاثنين، من حجز 936 كليوغراما من مادة الشيرا.

الكمية المحجوزة عثر عليها مدسوسة داخل هيكل شاحنة كانت ضمن مجموعة شاحنات تنقل فاكهة البرتقال نحو النيجر، بعد أن رصدتها بواسطة جهاز الماسح الضوئي.