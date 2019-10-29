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كُتّاب وآراء
أوضاع قسم قضاء الأسرة تثير احتجاجا في كلميم
نظّم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بكلميم، أمس، وقفة احتجاجية، تنديدا بما أسماه "الاختلالات التي شابت عملية ترميم وإعادة هيكلة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بكلميم".
وعبّر المشاركون في الشكل الاحتجاجي عن إدانتهم لتماطل الوزارة الوصية على قطاع العدل في تعاطيها الإيجابي مع مطالب الشغيلة العدلية بكلميم، واستنكارهم للظروف المزرية التي يشتغل فيها موظفو قسم قضاء الأسرة.
ورفع المحتجون شعارات طالبوا من خلالها الجهات المسؤولة بالأخذ بعين الاعتبار كرامة الموظفين والتعجيل بمباشرة الإصلاحات المسطرة في التقرير الذي سبق للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل إنجازه وضمّنه عددا من الاقتراحات المتوخى منها تحسين ظروف العمل.
كما ندّدت شغيلة قطاع العدل بتنصل المديرية الفرعية للدائرة الاستئنافية بأكادير عن التزاماتها الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية والتحاق الموظفين بالمقر الجديد الخاص بقضاء الأسرة، معلنة استعدادها التام للدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية إلى حين تحقيق مطالبها.