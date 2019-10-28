إسباني يحاول تهريب أطنان مخدرات بميناء طنجة

هسبريس من الرباط

أسفرت إجراءات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم، عن إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و830 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف سائق الشاحنة، وهو من جنسية إسبانية، في الوقت الذي مكنت فيه عملية التفتيش بواسطة جهاز السكانير من رصد وجود المخدرات المحجوزة على متن مقطورة الشاحنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الإسباني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

يذكر أن هذه العملية تأتي تتويجا لتدعيم إجراءات المراقبة الحدودية في مختلف المعابر الوطنية، كما أنها تندرج ضمن الجهود الأمنية المكثفة المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.