الأمن يفك لغز اختفاء أربع تلميذات بمدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح ولاية أمن سطات تمكنت في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أكادير، من العثور على أربع تلميذات يتابعن دراستهن بإحدى الثانويات التأهيلية بمدينة سطات، كن يشكلن موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة عائلاتهن بعدما اختفين في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر الأمنية ذاتها أن مصالح ولاية أمن سطات قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة فور توصلها بإشعار حول اختفاء التلميذات الأربع، وهو ما مكن من تحديد مكان تواجدهن بمدينة أكادير، قبل أن يتم العثور عليهن بتنسيق بين المصالح الأمنية بالمدينتين.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث القضائي الذي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن هذه القضية لا تكتسي أية صبغة إجرامية، بعدما تبين أن مغادرة الفتيات الأربع لمساكنهن كانت بشكل إرادي.