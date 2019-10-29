24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. نشطاء أمازيغ: إحراق العلم المغربي في فرنسا "استفزاز وتطرّف" (5.00)

  2. طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية (5.00)

  3. تهريب الأموال (5.00)

  4. ائتلاف ينادي بسنّ ضرائب على الكربون والتلوث في ميزانية 2020 (5.00)

  5. "البام" ينتقد "حكومة التكنوقراط" .. العثماني: لا يُوجد "سوبر" وزير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يفك لغز اختفاء أربع تلميذات بمدينة سطات

الأمن يفك لغز اختفاء أربع تلميذات بمدينة سطات

الأمن يفك لغز اختفاء أربع تلميذات بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 12:20

أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح ولاية أمن سطات تمكنت في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أكادير، من العثور على أربع تلميذات يتابعن دراستهن بإحدى الثانويات التأهيلية بمدينة سطات، كن يشكلن موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة عائلاتهن بعدما اختفين في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر الأمنية ذاتها أن مصالح ولاية أمن سطات قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة فور توصلها بإشعار حول اختفاء التلميذات الأربع، وهو ما مكن من تحديد مكان تواجدهن بمدينة أكادير، قبل أن يتم العثور عليهن بتنسيق بين المصالح الأمنية بالمدينتين.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث القضائي الذي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن هذه القضية لا تكتسي أية صبغة إجرامية، بعدما تبين أن مغادرة الفتيات الأربع لمساكنهن كانت بشكل إرادي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يا ليت لو بِيَدي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 13:13
ها المُنادات بالحرية والتحرر فين وصلتنا لا والديهم في راحة لا الشرطة في راحة ، زيدوهم زيدهم من التحرر حتى تلقاوهم كايتسكعو في باماكو ولا جنوب افريقيا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عنتر الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 13:23
لابأس حتى الى مشاو افوجو شوية راحنا على ابواب الحريات الفردية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.