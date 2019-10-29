إدارة "الأوداية" بمراكش: وفاة سجينة "خبر كاذب"

هسبريس من الرباط

أفادت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش بأن خبر وفاة السجينة (ز.ح) "كاذب ولا أساس له من الصحة"، وذلك ردا على ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية والصفحات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المعنية بالأمر "تستفيد من الرعاية الطبية اللازمة بسبب إصابتها بمرض مزمن، وحالتها الصحية عادية ".

كما اعتبرت إدارة المؤسسة أن "نشر مثل هذه الإشاعات الكاذبة يهدف إلى خلق البلبلة في صفوف النزلاء وعائلاتهم على حد سواء، مع تضليل الرأي العام عبر إيهامه بوقوع أحداث لا أساس لها في الواقع"، محذرة من مغبة الاستمرار في "هذه الممارسات المشينة التي لا تمت للعمل الإعلامي المهني بأية صلة".