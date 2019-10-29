رجل أمن يستنجد بالرصاص لتوقيف جانح بالرحامنة

إبراهيم مغراوي

أطلق مفتش شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الاثنين، رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، لتوقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن رجل الأمن اضطر لاستعمال سلاحه خلال هذا التدخل الأمني، بعدما أبدى الشخص المذكور مقاومة عنيفة وهدد سلامة عناصر الشرطة باستخدام قضيب حديدي.

وأوضحت الوثيقة نفسها أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد انتقلت إلى دوار رأس العين بالجماعة القروية "زمران"، الذي يبعد بحوالي أربعين كيلومترا عن مراكش، من أجل توقيف المشتبه فيه المبحوث عنه من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.

وزادت: "كان المعني بالأمر موضوع مذكرات بحث في قضايا عديدة تتعلق بالاختطاف والاغتصاب المقرون بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيث رفض الامتثال؛ وهو ما استدعى اللجوء الاضطراري إلى استخدام السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء".

وأضاف هذا البلاغ: "المشتبه فيه كان يحتال على بعض ضحاياه من النساء بعد إيهامهن بالزواج، قبل أن يعمد إلى سلبهن منقولاتهن وتعريضهن للاغتصاب تحت التهديد بالعنف، بمناطق مدارية إما بضواحي مراكش أو في منطقة اليوسفية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد كافة ظروف وملابسات اقترافها.