رصاصات أمنية تشل حركة مروجي مخدرات بالعيون

هسبريس من الرباط

اضطرت عناصر الفرقة الجهوية للتدخل التابعة لولاية أمن العيون، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في عمليتين أمنيتين لتوقيف ستة أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة إضرام النار عمدا بسبب تصفية الحسابات في إطار شبكات المخدرات، وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتعريض حياة موظفي الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتوقيف أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، يشتبه في علاقتهم بقضية محاولة إضرام النار العمدي بسبب خلافات حول ترويج المخدرات؛ غير أنهم رفضوا الامتثال وحاولوا دهس موظفي الشرطة بواسطة السيارة، مما اضطرهم لإطلاق عشر رصاصات تحذيرية في الهواء، أسفرت عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي عملية أمنية مرتبطة، وفق البلاغ ذاته، اضطر عناصر الفرقة الجهوية للتدخل لإطلاق ثمان رصاصات تحذيرية إضافية؛ بينما أصابت رصاصة تاسعة الأطراف السفلى لسائق سيارة أخرى تحمل لوحات ترقيم مزورة، كان مؤازرا بأشخاص عديدين يشتبه ارتباطهم بالأفعال الإجرامية نفسها، بعدما حاولوا دهس عناصر الشرطة بواسطة السيارة وتعريضهم لتهديد خطير.

وقد مكنت هذه التدخلات الأمنية من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيهم، وتوقيف ستة أشخاص منهم، حيث تبين أن واحدا منهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، بينما يشتبه في ارتباط باقي الموقوفين بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وإضرام النار العمدي.

وقد فُتح بحث قضائي مع الأشخاص الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد تقاطعاتها مع شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، في وقت جرى فيه إيداع الشخص المصاب بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار تعميق البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في إطار هذه القضية.