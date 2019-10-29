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إحباط محاولة انتحار من أعلى سطح مسجد الكتبية
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 21:50
أحبطت عناصر الوقاية المدنية بمدينة مراكش، الثلاثاء، بمساعدة حارس للسيارات، محاولة انتحار شخص من أعلى سطح مسجد الكتبية، احتجاجا على حكم قضائي يقضي بإفراغه لمخبزة بمقاطعة جليز.
حاول مسؤولون أمنيون وقضائيون إقناع الشخص المذكور، الذي كان يرتدي لباسا صحراويا ويحمل العلم الوطني، بمغادرة سطح المسجد والعدول عن فكرة الانتحار وفتح حوار حول مشاكله وشكواه.
ونقلت عناصر الوقاية المدينة الشخص المعني إلى مؤسسة صحية، من أجل تلقي العلاج من حالة اكتئاب نفسي، التي يعاني منها.