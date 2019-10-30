24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بنحمزة يناقش الرأسمال اللامادي بأكاديمية المملكة
- اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة
- عقوبة حرق العلم الوطني
- خلط عمل المؤسسات العمومية الحقوقية
- الإرهاب رديف الإقصاء والفقر ينبوعه
تقرير رسمي: غياب التقنين وضعف الشفافية وراء حملة المقاطعة (5.00)
- القوات الجوية الملكية تطلب سربا جديدا لمقاتلات "إف 16" الأمريكية - (77)
- شعارات "متقيش راية بلادي" توحد محتجين على حرق العلم الوطني - (65)
- التحالف الجهوي مع "الأصالة والمعاصرة" يهز صفوف "العدالة والتنمية" - (47)
- عبد النباوي: الإذن بزواج القاصر يتجاوز 33 ألف طلب في عام واحد - (39)
- عقوبة حرق العلم الوطني - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضبط 23 مرشحا للهجرة السرية على ضفة أبي رقراق
ضبطت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية، وذلك على مستوى ضفة وادي أبي رقراق بالرباط.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف المتورطين الرئيسيين في هذه القضية، وهم سبعة أشخاص، اثنان منهم يشتبه في كونهم منظمي هذه العملية، وخمسة أشخاص آخرون يشتبه في اضطلاعهم بالوساطة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، تبعاً لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
عمليات التفتيش، وفق المصدر ذاته، أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري، وهي عبارة عن قارب مطاطي وثلاث سيارات ودراجة ثلاثية، علاوة على سكين من الحجم الكبير وصدرية للنجاة ومجموعة من المعدات الميكانيكية.
وقد تم الاحتفاظ بالمنظمين والوسطاء رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم تحصيل إفادات المرشحين للهجرة غير المشروعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ولكن الحكومة المغربية عندها دور ف الأمية. " علاش مطبقوش التعليم الاجباري باش يقراو الناس باش يعرفو على الاقل فين جات أروبا"
حلل وناقش.
" فهم تسطا"