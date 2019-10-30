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الرئيسية | حوادث | ضبط 23 مرشحا للهجرة السرية على ضفة أبي رقراق

ضبط 23 مرشحا للهجرة السرية على ضفة أبي رقراق

ضبط 23 مرشحا للهجرة السرية على ضفة أبي رقراق
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:03

ضبطت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية، وذلك على مستوى ضفة وادي أبي رقراق بالرباط.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف المتورطين الرئيسيين في هذه القضية، وهم سبعة أشخاص، اثنان منهم يشتبه في كونهم منظمي هذه العملية، وخمسة أشخاص آخرون يشتبه في اضطلاعهم بالوساطة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، تبعاً لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

عمليات التفتيش، وفق المصدر ذاته، أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري، وهي عبارة عن قارب مطاطي وثلاث سيارات ودراجة ثلاثية، علاوة على سكين من الحجم الكبير وصدرية للنجاة ومجموعة من المعدات الميكانيكية.

وقد تم الاحتفاظ بالمنظمين والوسطاء رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم تحصيل إفادات المرشحين للهجرة غير المشروعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ابن مزگيتام الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:16
انا مازال مابغيت نفهم هادو لي تايحرگوا من المحيط الأطلسي فين كايبغيو يمشيو واش البرازيل مثلا
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17
2 - محسن الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:23
اخوتي المغاربة بقاو في بلادكم و اصنعوا مستقبلكم بايديكم لان الغربة مبقاش فيها مايدار
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-11
3 - من هولندا الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:28
ضفة أبي رقراق!! .. المشكلة هي أن الشعب المغربي تغلب عليه الأمية و الحراكة لا تصور لديهم حول جغرافية المنطقة و لذلك حدثت مصيبة زناتة. المهربون يلعبون على ورقة جهل المتذمرين من الحالة الإقتصادية في المغرب و جهلهم بموقع إسبانيا بلد الهجرة، فأمريكا هي التي تقع قبالة الساحل الأطلسي حيث يوجد أبو رقراق أما الوصول إليها عبر قوارب الموت فذلك من سابع المستحيلات و الوصول إلى جزر الكاناري من ثامن المستحيلات أما الوصول إلى إسبانيا فهو من تاسع المستحيلات و سيحطون رحالهم نواحي الرباط أو .. زناتة من جديد و كلهم موتى. يا من بيدهم الحل و العقد في الوطن .. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مساكين مغلوب على أمرهم، لا دراسة، لا عمل، لا آفاق .. لذلك يتعلقون بقشة بعير. هذا يحز في قلبي و يدميه كثيرا.
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35
4 - رشيد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:05
سبحان الله الامية فين وصلات. الشباب الأمي بغا يحرك من الرباط الى اروبا بالقارب المطاطي . أصلا بحال هاد الناس متحتجهمش لا المغرب ولا اروبا.
ولكن الحكومة المغربية عندها دور ف الأمية. " علاش مطبقوش التعليم الاجباري باش يقراو الناس باش يعرفو على الاقل فين جات أروبا"
حلل وناقش.
" فهم تسطا"
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1
5 - Mohamed الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:12
للناس اللدين يتسائلون لمادا اصبحت الهجرة من المحيط الاطلسي... الجواب هو ان الرقابة صارت مشددة على مضيق جبل طارق، لذلك وجد الحراكة الحل في الهجرة من الرباط، القنطرة، العرائش الى قادش او هويلفا باسبانيا... طريق طويل و خطير
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