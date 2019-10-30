ضبط 23 مرشحا للهجرة السرية على ضفة أبي رقراق

هسبريس من الرباط

ضبطت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية، وذلك على مستوى ضفة وادي أبي رقراق بالرباط.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف المتورطين الرئيسيين في هذه القضية، وهم سبعة أشخاص، اثنان منهم يشتبه في كونهم منظمي هذه العملية، وخمسة أشخاص آخرون يشتبه في اضطلاعهم بالوساطة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، تبعاً لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

عمليات التفتيش، وفق المصدر ذاته، أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري، وهي عبارة عن قارب مطاطي وثلاث سيارات ودراجة ثلاثية، علاوة على سكين من الحجم الكبير وصدرية للنجاة ومجموعة من المعدات الميكانيكية.

وقد تم الاحتفاظ بالمنظمين والوسطاء رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم تحصيل إفادات المرشحين للهجرة غير المشروعة.