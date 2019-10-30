سرقة نساء عاطلات توقع بشخص في قبضة العدالة

إبراهيم مغراوي

أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، صباح اليوم الأربعاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، شخصا من أجل النصب والاحتيال المقرونين بالسرقة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدائرة الأمنية الثالثة تمكنت من توقيف المعني بالأمر الذي كان يختار ضحاياه بعناية من النساء الباحثات عن عمل، قائلة:" كان يوهمهن بقدرته على التوسط لهن من أجل الحصول على عمل قار بمدينة مراكش مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، حسب قدرة الضحية".

وأضافت: "كان يطلب منهن كذلك مدّه بهواتفهن من أجل إجراء اتصالات هاتفية مدّعياً أنّ بطارية هاتفه تحتاج للشحن، ثم يتوارى عن الأنظار مستوليّا على الهاتف".

وأوردت المصادر نفسها أن "عملية التعرف على المشتبه فيه من قبل ضحيتين سبق أن سجلتا شكاية ضده جاءت إيجابية".

يذكر أن الموقوف تمَّ إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث الجاري في القضية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى حين عرضه أمام العدالة.