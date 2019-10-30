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كُتّاب وآراء
أمن الرباط يوقف متسببا في حادثة سير عمدية
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أول أمس الاثنين، شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في الفرار من مكان مخصص للإيداع تحت الحراسة النظرية، والتسبب في حادثة سير عمدية، وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر بواسطة سياقة استعراضية.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الرباط قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 24 أكتوبر الجاري على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب حادثة سير عمدية أثناء سياقته لسيارة مكتراة بطريقة استعراضية، مع جنحة الفرار وعدم الامتثال، وذلك قبل أن يتمكن لاحقا من الفرار من المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
ومكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة من توقيف المشتبه فيه (23 سنة) مجددا، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك في وقت يتواصل فيه البحث الإداري الذي تجريه المصالح الأمنية المختصة للتحقق من مكامن التقصير في الحراسة التي مكنت المشتبه فيه من الفرار من مكان الإيداع.