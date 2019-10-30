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الرئيسية | حوادث | ضبط بضائع مهربة بـ17 مليون درهم ضواحي طنجة

ضبط بضائع مهربة بـ17 مليون درهم ضواحي طنجة

ضبط بضائع مهربة بـ17 مليون درهم ضواحي طنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 15:18

تمكنت عناصر الجمارك وإدارة الضرائب غير المباشرة، التابعة للمديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا، من حجز بضائع مهربة بقيمة مالية تقديرية تصل إلى 17 مليون درهم.

وأفاد مصدر جمركي، بعد معلومات دقيقة توصلت بها مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية وشعبية طنجة المدينة للجمارك، أنه تم رصد شاحنتين مقطورتين محملتين ببضائع مهربة على مستوى مدخل الطريق السيار بالجماعة الترابية ملوسة ضواحي مدينة طنجة، موضحا أن سعة كل مقطورة تصل إلى حوالي 24 طنا من البضائع.

وأفاد المصدر الجمركي بأن القيمة التقريبية للبضائع المحجوزة خلال العملية تناهز 17 مليون درهم، موضحا أنه تم استيراد هذه البضائع بعد الإدلاء بتصريح جمركي كاذب.

وحسب المعلومات الأولي للمعاينة، تضم المقطورة الأولى بضائع يحظر استيرادها، لاسيما المفرقعات، إلى جانب كمية مهمة من المنتجات الجديدة التي تحمل علامات تجارية مختلفة، خصوصا الملابس الجاهزة والأحذية الجلدية والأحذية الرياضية وحقائب اليد.

وتضم المقطورة الثانية أجهزة إلكترونية منزلية وتجهيزات المطبخ، وحوالي ألفي هاتف ذكي من الجيل الجديد، وكمية مهمة من العطور ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة والأحذية.

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