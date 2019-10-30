الدرك يحجز سيارة فاخرة وكميات مخدرات ببني ملال

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تمكّنت عناصر الدرك بالمركز الترابي بني ملال على مستوى الحدود الترابية بين البزازة وأولاد علي الواد بجماعة وقيادة أولاد إعيش بإقليم بني ملال، مساء أمس الثلاثاء، من نصب كمين لثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية - من ضمنهم واحد مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية عديدة؛ ما أسفر عن إيقافهم بشبهة الاتجار في المخدرات والسرقة الموصوفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية، التي أشرف عليها القائد الإقليمي للدرك الملكي ببني ملال، أفضت إلى حجز كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا و15 كيلوغراما من القنب الهندي (الكيف) وكيلوغرامين من طابا، فضلا عن سيارة رباعية الدفع من النوع الفاخر كانت تحمل صفائح مرقمة بالخارج مزيفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد امبارك ببني ملال تمكنت، خلال اليوم ذاته، في حملة على تجار المخدرات، من حجز 37 كيلوغراما من القنب الهندي( الكيف) و1.5 كيلوغرام من طابا بدوار أولاد أيوب بجماعة وقيادة أولاد امبارك بإقليم بني ملال.

كما أطاحت العناصر ذاتها، بتنسيق مع عناصر الدرك بالمركز الترابي أفورار التابع إداريا إلى القيادة الإقليمية لأزيلال، اليوم الأربعاء، بالمشتبه فيه الرئيسي في هذه العملية، والذي كان هو الآخر موضوع حوالي 10 مذكرات بحث، بالقرب من منطقة أفورار بإقليم أزيلال.