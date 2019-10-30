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الرئيسية | حوادث | "مجرمو شمهروش" يكْفُرون بحقوق الإنسان ويطلبون تنفيذ الإعدام

"مجرمو شمهروش" يكْفُرون بحقوق الإنسان ويطلبون تنفيذ الإعدام

"مجرمو شمهروش" يكْفُرون بحقوق الإنسان ويطلبون تنفيذ الإعدام
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:19

طالب المتّهمون الثلاثة بقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش" بإقليم الحوز، عبد الصّمد الجود (أمير الخلية الإرهابية) ويونس أوزايد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 سنة)، بتطبيق عقوبة الإعدام في حقهم وألا "يظل هذا الحكم مجرد شعار دون تنفيذ".

وقال الجود، المتهم الرئيس في قضية شمهروش، في كلمة أخيرة قبل النطق بالحكم، مساء الْيَوْم الأربعاء، "حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نريد تطبيق الإعدام خليونا من حقوق الإنسان.. نريد تطبيق عقوبة الإعدام".

وقال الجود متحدثا لقاضي غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلف بقضايا الإرهاب، "أظل وحيدا في الزنزانة، عائلتي تزورني لدقائق، والنوافذ مغلقة، والهاتف ممنوع ولا أتحدث إلا نادرا".

وأضاف المتهم أمام القاضي "كفرنا بحقوق الإنسان" قبل أن ينطق الشهادة مطالبا بتطبيق الإعدام في حق المتهمين الثلاثة".

وقال الجود: "نريد تطبيق الإعدام في حقنا، خسرو علينا 10 دريال، وإلا سنقدم على الانتحار"، قبل أن يشير إلى وفاة معتقل في سجن تيفلت بعد أن أقدم على شنق نفسه داخل الزنزانة".

أما يونس أوزياد، المتهم الثاني في الملف، فقال: "كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير".

وفضل المتهم الثالث في الملف رشيد أفاطي، ترديد سورة "الكافرون" في كلمته الأخيرة. بينما دافع المتهم الرابع خيالي عن براءته وقال: "أنا بريء، سعادة القاضي، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بريء والله علي شهيد".

ويتابعُ هؤلاء بتهم تتعلق بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عبدية الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:43
اعدموهم و انتهى الامر و الله على راحة .طلبو اعدام مرحبا .لكن باش يتحكم عليهم باعدام و تسناو عام او عامين و حولوه للمؤبد ايوا العدل مكاينش في البلاد
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44
2 - hamid الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:46
نعم الإعدام هو الحل،وهذا مايطالب به كل المغاربة في حق كل الجناة
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37
3 - bassam الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:48
لأول مرة غادي نكون ضد الإعدام باش ينتحرو هكذا لا دنيا لا آخرة تعدبو حياتكم كاملة حتى توبو مازال زايدين واحد قرا على القاضي سورة الكافرون تكول القاضي من خيبر الله ياخد فيكم الحق شوهتو الاسلام
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32
4 - Saif الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:52
اسيدي نفدوا في حقهم الإعدام مطلب سهل لكن بعد عامين او ثلاثة من الحبس الانفراد والقليل القليل من الخبز ليتذوقو ما معنى الحياة.
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19
5 - عبده/ الرباط الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:52
نرجو من المسؤولين ان يتكرموا بتلبية مطالب هؤلاء المحكومين فهم لم يطلبوا الا اسهل الامور بالنسبة اليهم و هو تطبيق القانون في حقهم ... فهل من مجيب لتنفيذ حكم الاعدام فيهم لنكون لكم من الشاكرين ؟؟؟
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14
6 - مصطفى البهلولي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:54
أحسن شيئ توبة إلى الله قبل فوات الأوان تحياتي للجميع يا أيتها الحكومة المغربية المرجو من الله
إطلاق سراح المعتقلين المظلومين وشكرا
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-31
7 - حقوق بحق الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:57
وهل ما فعلوه من ذبح كان سببه غياب حقوق الإنسان كفعل!؟
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10
8 - خالد المانيا الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:58
يا ناس الاسلام يعني السلام
حسن الخلق والكلمة الطيبة تكون سبب
الهداية .رسولنا صلى الله عليه وسلم قال بشروا و لا تنفروا . رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وكفى بالله شهيدا
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9
9 - البيضاوي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 21:00
وكأنهم بذلك يريدون ان يستمتعوا بسرعة بالحوريات مثلما وعدهم فقهاء الخرافة والدجل ، حتى لا يظلوا يتعذبون في السجون لمدة عقود طويلة الزمن ..

لن ينفد فيكم حكم الاعدام وستظلون تعانون من عذاب السجون وويلاته لمدة عقود طويلة من الزمن حتى تأذون ثمن جراءمكم البشعة من جراء ما اقترفتموه في حق تلك الساءحتين البريئتين !
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8
10 - jalal الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 21:02
عقليه متخلفه وفهم خاطئ لما جاء به الانبياء والمرسلين هل لو كان الانبياء مثلكم لما تبعهم احد الاسلام برئ منكم ومن امثالكم وعندما تقفون بين يدي الله عز وجل سيسالكم باي ذنب قتلتم تلك النفوس والان تهددون بالانتحار اليس الانتحار حرام ام هو الان حلال لكم مثل هؤلاء لايستحقون حتى اسجوابهم مباشره الاعدام
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11 - ولد العمومي... الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 21:05
لو اعدموا لارتاحوا .لا تعدموهم لاننا راينا الالم في عيون امهات الضحايا...اتركوهم لانهم مرضى نفسيين علهم يعترفون ويخرجون عن غيهم وبهتانهم...فعن اي شريعة يتكلمون اعداء الانسانية....يعطون صورة سيئة عن تسامح الاسلام والمسلمين الحقيقيين.....هؤلاء عبدة اصنام...انها جاهلية القرن الواحد والعشرين...نحن ابرياء منكم ...وم نقتل نفسا بغير حق....
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2
12 - جريء الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 21:06
ماذا عسايا ان اقول: حسبي الله و نعم الوكيل في هؤلاء الارهابيين، لم يحسوا بالندم، انهم و حوش ادمية حقا.
لكن لمذا الدولة تركت الفكر الداعشي يتعشش في الى هاته الدرجة.
اوقفوا هذا الفكر المتوحش.
نعم لحكم الاعدام، و تنفيذه يمر بعذاب ضميركم، اما اعدامكم بسرعة فهو رحمة لكم، لكن و الله لا تستحقون الرحمة ابدا.
نسمعوا، فضيلة الشيخ، العالم، العارف، ما هذا الهراء، انطلق اسماء فضلى على حاملي الفكر العنصري!!!! هنا نغذي الارهاب من حيث لا ندري، الفكر الارهابي يجب علينا حشره في الزاوية، و الا فنحن امام طوفان ارهاب قادم، و لكم في تعليقات الكثير الكثير من راءحة مناصرة الارهاب، تحت غطاء الدفاع عن الاسلام، و تحوير النقاشات.
كلنا مسلمون، لكن لا لتدمير البشرية تحت عناوين مشبوهة.
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3
13 - متتبع الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 21:09
إوا شفتو التكفيريون الإرهابيون كيفاش النظرة عندهم للعالم!! وهل البقاء وحيدا في زنزانة نوافذها مغلقة ويمنع فيها استعمال الهاتف أخطر من ذبح سيدتين بريئتين؟؟ وهل تعلم أن الهاتف من صنعهن أيها الإرهابي؟؟ تهدد بالإنتحار!! وهل تعلم أيها الإرهابي أن الإنتحار في الإسلام حرام؟؟ إذن أنت لست بمسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا والو، أنت إرهابي تستهل القصاص وفي أقرب وقت إن شاء الله.
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6
14 - Hassan Sima الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 21:14
حگم الإعدام راه راحة ليهـم أما المؤبد أصعب بگثير لأنه يعيش اللحظة بتأنيب الضمير وهـو يعلم أن نفس الروتين هـو عليه يوميا حتى يموت لذالك طلبو حگم الإعدام لأنهـم حتى اللحظة منهـارين تماما للأسف هـناك من يگون بخير ويبحث عن الشيطان حتى يغرقه في ذنوب لا يغفرهـا إلا الرحمان لمن يشاء
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15 - رباطي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 21:19
و الله لا افهم هل هؤلاء بشر مثلنا، ام من طينة اخرى، في بعض الاحيان اتمنى تنفيذ عقوبة الاعدام بسرعة في حقهم، و احيان اخرى ارى ان حياتهم داخل زنزانة صغيرة تزيدهم عذاب و مرض نفسي، و هذا ما يبدو عليهم، اللهم زدكم عذابا، هذا فقط في الدنيا
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