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الرئيسية | حوادث | درك سطات يفكك عصابة "فراقشية" بالشاوية ودكالة

درك سطات يفكك عصابة "فراقشية" بالشاوية ودكالة

درك سطات يفكك عصابة "فراقشية" بالشاوية ودكالة
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 20:36

أفلحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، اليوم، في تفكيك عصابة إجرامية خطيرة، مكوّنة من ثلاثة أشخاص ينحدرون من إقليم سطات يشتبه فيهم بتنفيذ عمليات سرقة الأغنام والأبقار، باستعمال ناقلة ذات محرّك وأدوات الكسر، وتسميم كلاب الحراسة، بكل من سطات وبرشيد ودكالة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن إيقاف المشتبه فيهم الثلاثة جاء بعد تلقي مصالح الدرك الملكي لشكايات المواطنين، والتعامل معها بالجدية المطلوبة، حيث جرى التنسيق بين كل من درك سطات والمركز القضائي والمركز الترابي بأولاد سعيد تحت إشراف قائد سرية سطات، أسفر عن إيقاف ثلاثة عناصر مشتبه فيهم بتكوين عصابة إجرامية.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى إحدى الحظائر بجهة الدار البيضاء ـ سطات، وحجزت ما يقارب 50 رأس غنم وبقرة واحدة وسيارة وأدوات كان يستعملها المشتبه فيهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، مع استدعاء الضحايا الذين تعرفوا على ماشيتهم قبل تسلمها.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إلى كل واحد منهم في محضر قانوني تمهيدي، قبل إحالتهم على ممثل الحق العام بالدائرة الاستئنافية سطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

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