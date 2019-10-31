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الرئيسية | حوادث | كمين يسقط مروجي مخدرات في يد أمن المضيق

كمين يسقط مروجي مخدرات في يد أمن المضيق

كمين يسقط مروجي مخدرات في يد أمن المضيق
جمال سماحي من تطوان
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 08:45

أسفر كمين أمني لعناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن المضيق، أمس، عن إيقاف ثلاثة أشخاص، بغابة محاذية لحي الزاوية، متلبسين بحيازة 19 لفافة من مخدر الهيروين.

وأفاد مصدر أمني بأن عناصر الأمن نصبت كمينا محكما، بالغابة المحاذية لحي الزاوية، مساء اليوم، بناء على معلومات دقيقة حول وجود بعض المدمنين بها؛ ما أسفر عن إيقاف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بحيازة 19 لفافة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض وهاتف.

المصدر ذاته أوضح أن الموقوفين الثلاثة كانوا يتخذون من الأحراش والأشجار الكثيفة بالغابة مكانا لترويج الممنوعات، قبل أن تفاجئهم عناصر الشرطة، مضيفا أنه قد تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم وتقديمهم أمام القضاء.

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