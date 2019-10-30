ترويج أقراص مخدرة ينهي مغامرة "حلوفة" بطنجة

جمال سماحي من تطوان

تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الخامسة التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم، من توقيف مبحوث عنه لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات القوية، وحجز 728 قرصا مخدرا، عقب عملية تفتيش داخل منزله بالحي الجديد.

وحسب بلاغ أمني فإن مصالح الدائرة الخامسة أخضعت الموقوف لعملية تفتيش داخل منزله، أسفرت عن حجز كمية من الأقراص المخدرة، بلغت 728 قرصا مخدرا. كما تم حجز سيفين من الحجم الكبير، ومبلغ مالي، وعدد من الهواتف النقالة المشكوك في مصدرها.

وأضاف البلاغ ذاته أن المبحوث عنه بسبب قضايا تتعلق بترويج المخدرات القوية، والملقب بـ"حلوفة"، من ذوي السوابق العدلية، ويبلغ 38 سنة، وتم توقيفه إلى جانب شخص آخر كان برفقته، يبلغ 35 سنة، وذلك "في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن طنجة في محاربة مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدينة".

وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإحالة القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث معهما في الموضوع.