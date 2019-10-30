24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الشامي: "المدن المستدامة" ترتكز على الحريات والتمازج الاجتماعي (5.00)

  2. حملة تستهدف سيارات الأجرة بالبيضاء .. وعقوبات تنتظر السائقين (5.00)

  3. اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة (5.00)

  4. النجدة: إنهم يُتَرْجِموننا! (5.00)

  5. سفارة الصين تعرّف المغاربة بمسار التطور الاقتصادي لبلاد التنين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ترويج أقراص مخدرة ينهي مغامرة "حلوفة" بطنجة

ترويج أقراص مخدرة ينهي مغامرة "حلوفة" بطنجة

ترويج أقراص مخدرة ينهي مغامرة "حلوفة" بطنجة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 22:10

تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الخامسة التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم، من توقيف مبحوث عنه لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات القوية، وحجز 728 قرصا مخدرا، عقب عملية تفتيش داخل منزله بالحي الجديد.

وحسب بلاغ أمني فإن مصالح الدائرة الخامسة أخضعت الموقوف لعملية تفتيش داخل منزله، أسفرت عن حجز كمية من الأقراص المخدرة، بلغت 728 قرصا مخدرا. كما تم حجز سيفين من الحجم الكبير، ومبلغ مالي، وعدد من الهواتف النقالة المشكوك في مصدرها.

وأضاف البلاغ ذاته أن المبحوث عنه بسبب قضايا تتعلق بترويج المخدرات القوية، والملقب بـ"حلوفة"، من ذوي السوابق العدلية، ويبلغ 38 سنة، وتم توقيفه إلى جانب شخص آخر كان برفقته، يبلغ 35 سنة، وذلك "في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن طنجة في محاربة مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدينة".

وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإحالة القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث معهما في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.