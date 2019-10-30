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الرئيسية | حوادث | محكمة سلا تطوي ملف "شمهروش" وتقضي بإعدام المتهمين الرئيسيين‬

محكمة سلا تطوي ملف "شمهروش" وتقضي بإعدام المتهمين الرئيسيين‬

محكمة سلا تطوي ملف "شمهروش" وتقضي بإعدام المتهمين الرئيسيين‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: يوسف صدور)
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 22:44

قضت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب، قبل قليل، بتأييد حكم الإعدام الصّادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ "جريمة شمهروش" التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندينافيتان؛ ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزايد ورشيد أفاطي. كما قضت المحكمة ذاتها بحكم الإعدام في حق عبد الرحمان خيالي، الذي كان قد نال المؤبد في المرحلة الابتدائية.

كما أيّدت المحكمة كل الأحكام الصّادرة في حق المتهمين، بينما قضت برفع العقوبة السّجنية في حق عبد السلام الإدريسي، الذي حكمت عليه بـ 20 سنة في مرحلة الاستئناف، وهو الذي كان قد صدر في حقه حكم بـ15 سنة في المرحلة الابتدائية.

وقضت المحكمة ذاتها في حق عبد الكريم خمايج وهشام نزيه وبلعابد نورالدين بـ 30 سنة سجنا نافذا، ووزعت 25 سنة سجنا نافذا على كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعابتي، الزغاري العاقل؛ بينما نال سعيد توفيق، وديمان أمين، وفرياط عبد العزيز، والمتهم الأجنبي السويسري كيفين زولير، 20 سنة سجنا نافذا.

وحكمت المحكمة على أيوب الشلاوي بالسجن 18 سنة سجنا نافذا، وعلى بقية المتهمين: عبد السلام الإدريسي، ومحمد شاقور، ورشيد الوالي، بـ15 سنة سجنا؛ وقضت في حق محمد بوصالح بـ 12 سنة سجنا نافذا، وثماني سنوات في حق نورالدين الكهيلي. أما المتهم سعيد خيالي، فقضت المحكمة في حقه بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، وحكمت على عبد الله الوافي بـ5 سنوات.

وكان المتّهمون الثلاثة بقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش" بإقليم الحوز، عبد الصّمد الجود (أمير الخلية الإرهابية) ويونس أوزايد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 سنة)، طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حقهم، وألا "يظل هذا الحكم مجرد شعار دون تنفيذ".

وقال الجود، المتهم الرئيس في قضية شمهروش، في كلمة أخيرة قبل النطق بالحكم، مساء الْيَوْم الأربعاء: "حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نريد تطبيق الإعدام.. خليونا من حقوق الإنسان..نريد تطبيق عقوبة الإعدام".

وأضاف الجود متحدثا لقاضي غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلف بقضايا الإرهاب: "أظل وحيدا في الزنزانة، عائلتي تزورني لدقائق، والنوافذ مغلقة، والهاتف ممنوع ولا أتحدث إلا نادرا".

ويتابعُ هؤلاء بتهم تتعلق بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - الجنرال صفوان الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:09
الله أكبر هذا هو الحق يتبقى فقط أن يكون التنفيذ وسط ميدان عام و أن تعمم مثل هاد الأحكام على جميع المجرمين القتلة أمثال قاتل حنان و الدركي و و ووووو
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28
2 - mjalwake fnew york الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:14
qu est ce que vous attendez pour les executer, s,ils etaient en arabie saoudite ils seront deja decapiter, ici aux usa ils seront tuer en prison.
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5
3 - الحقيقة الغائبة الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:15
دائما نتخطى الأمور ونتركها غامضة فمثلا لو تسائلنا لماذا تم قتل الفتاتان وماذا اقترفتى حتى استحقتى ذلك وما السر الحقيقي لهذا الحدث لا نجد جواب حقيقي إلا كلام فارغ المحتوى مذبذب .
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4
4 - Rachid الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:15
يجب تنفيد الإعدام في حقهم ليكون عبرة لمن تسول له نفسه قتل الأبرياء
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21
5 - مجيد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:18
هدا جزاء من يقتل فتاتين دبحا في الجبال ، ستعدب في الدنيا ولك في الآخرة عداب شديد
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22
6 - Anversois الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:19
النرويج بحد داتها لا تنفد الاعدام... لو حوكمو في النرويج لما حوكموا بهته العقوبة.. انتضر شخصيا تدخل امنستي و جمعيات حقوق الانسان و نناهضة الاعدام في حالة هؤلاء ضحايا الجهل و الفقر. فان لم يتدخلو فليعلمو ان لعبتهم مفضوحة.
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-44
7 - SAID M الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:20
يجب تطبيق الإعدام في حقهم حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة الإرهابية. و خاصة أن الجناة طالبوا بتطبيق حكم الإعدام في حقهم.
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18
8 - hassan bourich الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:22
هو في الحقيقة هذا الحكم حكم منصف
فقط يجب تسريع الحكم بالاعدام في اقرب وقت
رحمة بالمتهمين ورحمة لاهالي الضحيتين الاوربيتين
اصحاب حقوق الانسان لن تفهموا كلامي وبلاش ديسلايك
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16
9 - خالد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:26
وفي خبر اخر، حكمت محكمة يهودية في فلسطين على يهودي قتل عمدا طفلا فلسطينيا (ليس يهوديا) بشهر واحد سجنا.
انشروا من فضلكم .
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-15
10 - مغربي حر الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:30
ونعم القاضي لذي حكم هذا الحكم. مثل هذهم الوحوش لازم لهم الإعدام فورا.
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12
11 - متتبع مغربي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:30
إلى الجحيم و بئس المصير.............
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12
12 - khaald الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:31
نريد إعدام حقيقي وليس كلام على ورق
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15
13 - moumou الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:32
ces personnes de les executer ne sont pas normal meme s je suis pour la peine de mort dans leur cas mais ils doivent les soigneron peut pas dire qu'ils sont drogués puisque ça fait un moment qu'ils sont enfermé je prefere la perpituite pour eux avec les travaux forces que la peine de mort wa aalah a3lam
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-7
14 - يوغرطة الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:33
اذا لم ينفذ هذا الحكم القاضي بإعدام القتلة فعلا فهو ليس حكما بالإعدام بل هو ضحك على دقون المغاربة وعلى روح الضحيتين البريئتين. العدالة المغربية في الميزان.
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5
15 - التنفيذ الفوري الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:33
ننتظر التنفيذ اليوم قبل الغد فهل من مجيب ؟
تريد تنفيذًا مستعجلًا ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بقتل النفس بغير حق . حتى وان كانت هذه النفس تستحق الإعدام فهناك عدالة تقوم بالأمر وليس كل من سولت له نفسه القصاص منها
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8
16 - غريب الغرباء الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:34
سبحان الله الجناة يطالبون بتطبيق عقوبة الإعدام لان السجن في ظروف مشددة هو موت بطيء، يخشون عذاب الحياة الدنيا فما ادراك بعقوبة رب العباد، قتلوا نفسا بدون حق ويرجون الخلاص. هيهات هيهات.
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10
17 - jamaiyro الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:38
Yes and yes please .
Kill them all
And free Rwafa
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0
18 - Le revolté الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:39
je n'ai jamais souhaité l'execution de la peine de mort comme châtiment que pour ces trois extrémistes que notre monde n'aurait pas dû voir naître. Ce sont trois monstres qui ont suffisamment vécu parmi nous; il est temps qu'ils nous laissent vivre en paix.
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4
19 - Mouatene الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:46
عقوبة الاعدام ليست صالحة في حقهم. كان على المحكمة ان تضعهم في قفص حديدي وان يتم التجوال بهم عبر المملكة شمالا وجنوبا شرقا وغربا امام اعين المغاربة ثم فيما بعد الحكم عليهم بالاعمال الشاقة مدى الحياة
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8
20 - خالد أمريكا بوسطن الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 23:56
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . الاسلام في واد و الجهلة المتخلفين في واد ... الاسلام بريئ منكم ...قد تحدت عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . و قال عنكم الخوارج كلاب النار .
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0
21 - ماجد واويزغت الخميس 31 أكتوبر 2019 - 00:07
يجب تنفيد حكم الإعدام في حق المجرمين أعداء الله
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22 - amin sidi الخميس 31 أكتوبر 2019 - 00:17
سلام. يجيب بث اعدامهم ومباشير على شاشة التلفازة .
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23 - le faucon DZ الخميس 31 أكتوبر 2019 - 00:20
ادانة هاؤلاء المجرمون غير كاف لا بد من ادانة ايضا للاديلوجيا اللتي حولت هاؤولاء الى وحوش
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24 - Simo الخميس 31 أكتوبر 2019 - 00:32
Does monsters deserve dead penalty for what they Did.
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