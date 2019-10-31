أمن أكادير يفكك شبكة إجرامية للسرقة الموصوفة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكّنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، صباح اليوم، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و20 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى حي "ليراك" بمدينة أكادير، على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء شكايات تتعلق بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك بكل من أكادير وتكيوين.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية قد مكّنت من حجز أسلحة بيضاء وهواتف محمولة يشتبه في كونها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى السيارة الخفيفة التي يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.