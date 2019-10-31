النصب و"الحريك" يورطان ثلاثينيا بسيدي يحيى الغرب

هسبريس من الرباط

تمكّنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة سيدي يحيى الغرب، اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية تقدم بها أربعة ضحايا، يتهمونه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال بعدما سلموه مبلغ 20 ألف درهم للشخص الواحد مقابل مزاعم بتهجيرهم من شواطئ مولاي بوسلهام خلال ليل أمس.

وأوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، يضيف المصدر ذاته، أن الشخص الموقوف يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالدار البيضاء، بتاريخ 25 يونيو الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأشار البلاغ إلى أن بحثا قضائيا فُتح في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الثلاثيني المعني.