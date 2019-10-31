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كُتّاب وآراء
النصب و"الحريك" يورطان ثلاثينيا بسيدي يحيى الغرب
تمكّنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة سيدي يحيى الغرب، اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية تقدم بها أربعة ضحايا، يتهمونه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال بعدما سلموه مبلغ 20 ألف درهم للشخص الواحد مقابل مزاعم بتهجيرهم من شواطئ مولاي بوسلهام خلال ليل أمس.
وأوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، يضيف المصدر ذاته، أن الشخص الموقوف يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالدار البيضاء، بتاريخ 25 يونيو الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وأشار البلاغ إلى أن بحثا قضائيا فُتح في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الثلاثيني المعني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ما العمل عندما تسد الأبواب ويفقد الأمل
ما العمل عندما لا يعلم من بيدهم الامر ان هناك اشخاص يعيشون معهم في نفس البلد !!
المشكل ليس في الحريك بل هو فقط نتيجة المشكل هو ألذي يتجاهله من بيدهم الامر هو ماهي الأسباب التي تؤدي الى الارتقاء في الحريك كذلك ما هي الأسباب التي تؤدي الى الكريساج والعنف والاعتداء وماهي الأسباب التي أدت الى تفشي المخدرات !!
وما غير ذلك سوى تحويل الرأي العام عن صلب الآفات التي تقطع اوصال المجتمع !!
حيت حتى هذا راه الاتجار بالبشر ...20.000 درهم لواحد
كون دارو طابلة يبيعو غي الببوش و الحمص يدخلو نهارهم بالقليلة شي 300 درهم...
و لكن لا يعطيوها لمجرم مكلخ ... يلوحهم فالبحر يطرطقو ليهم العينين و الرية و يتنفخو كي البالون
أخيب ميتة يا الناس هي الميتة دالغارق ... راه الجثت ديالهم ماتقدرش حتا تشوف فيهم.
الي عندو شي مليون و لا جوج ... و يشري بيها غي سيت و يدخل يبقش فالانترنيت راه الناس كايربحو منو الملايين .... راجلي خدام غير فالانترنيت كايدخل العجب.
و باركة ن الجهل و الكلاخ ...