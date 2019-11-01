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الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يوقف متورطا في الاتجار في المخدرات

أمن طنجة يوقف متورطا في الاتجار في المخدرات

أمن طنجة يوقف متورطا في الاتجار في المخدرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 نونبر 2019 - 10:15

تمكّنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه جرى توقيفه رفقة صهره بأحد المنتجعات السياحية بمدينة طنجة، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز 200 غرام من مخدر الكوكايين وقنينة غاز مسيل للدموع ومبلغ 170 ألف درهم ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية، فضلا عن سيارتين إحداهما رباعية الدفع.

وأضاف البلاغ ذاته أن إجراءات التنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع 8 مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، صادرة عن كل من أمن طنجة وتطوان والقنيطرة، للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد المصدر أنه جرى الاحتفاظ بالشخص الموقوف وصهره الذي يشتبه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا لمجموعة من الأبحاث والتدخلات التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها وأصنافها.

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