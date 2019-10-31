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الرئيسية | حوادث | محكمة تقضي بـ10 سنوات سجنا على "راقي بركان"

محكمة تقضي بـ10 سنوات سجنا على "راقي بركان"

محكمة تقضي بـ10 سنوات سجنا على "راقي بركان"
هسبريس من الرباط
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 19:50

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حُكمًا يقضي بسجن من بات يُعرف بـ"راقي بركان" بعشر سنوات نافذة.

وجاء الحكم المذكور بناء على متابعة "م. ب" باستغلال النساء، بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.

وفي المقابل، قضت هيئة الحكم ذاتها على شقيقي إحدى ضحايا الراقي، التي فجّرت القضية عبر شريط فيديو، بسنتين حبسا نافذتين لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما بالعنف وعدم التبليغ عن جريمة.

يُشار إلى أن مدينة بركان عرفت قبل أشهر فضائح جنسية للمتهم، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وخلّفت ردود أفعال غاضبة في وسط الرأي العام البركاني والوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - من المغرب الخميس 31 أكتوبر 2019 - 19:58
كان خاصو المأبد و حتى ديك البنت لي بانت معاه كان خاصها تعاقب، المهم الله يستر بناتنا.
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2 - N.H الخميس 31 أكتوبر 2019 - 19:59
يجب معاقبة و سجن كل من تبت في حقها ممارسة الجنس مع هذا المشعود لأنها عاقلة و راشدة و مسؤولة عن أفعالها(ممراسة الفساد)
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2
3 - غياب المراقبة الخميس 31 أكتوبر 2019 - 19:59
يجب منع تجار الدين ومنعهم من الضحك على المرضى وسلب أموالهم مستغلين سذاجتهم .مع غياب المراقبة من طرف الدولة فاتحة لهم المجال للتلاعب بالمواطنين الأبرياء .
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4 - ouja الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:00
يجب الحكم بنفس العقوبات على شريكاته فهن لسن بقاصرات ومارسن الرديلة عن طيب خاطر
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3
5 - التازي الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:01
الدولة تغض الطرف عن هؤلاء الرقاة الدجالين النصابين ، نسمع عليهم كل يوم فضيحة ، نصب و إغتصاب و عنف و ضرب ، الآلاف من المرضى إستسلموا جهلا لهؤلاء النصابين حتى تفاقمت حالاتهم.
يجب وقف هذا السرطان.
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0
6 - رشيد أمستردام الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محكمة تقضي بـ10 سنوات سجنا على "راقي بركان"
عشرة سنين قليلة في حقه ولاكن عند الله سياخد جزاءه المستحق
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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