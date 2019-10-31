محكمة تقضي بـ10 سنوات سجنا على "راقي بركان"

هسبريس من الرباط

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حُكمًا يقضي بسجن من بات يُعرف بـ"راقي بركان" بعشر سنوات نافذة.

وجاء الحكم المذكور بناء على متابعة "م. ب" باستغلال النساء، بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.

وفي المقابل، قضت هيئة الحكم ذاتها على شقيقي إحدى ضحايا الراقي، التي فجّرت القضية عبر شريط فيديو، بسنتين حبسا نافذتين لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما بالعنف وعدم التبليغ عن جريمة.

يُشار إلى أن مدينة بركان عرفت قبل أشهر فضائح جنسية للمتهم، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وخلّفت ردود أفعال غاضبة في وسط الرأي العام البركاني والوطني.