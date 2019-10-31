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كُتّاب وآراء
محكمة تقضي بـ10 سنوات سجنا على "راقي بركان"
أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حُكمًا يقضي بسجن من بات يُعرف بـ"راقي بركان" بعشر سنوات نافذة.
وجاء الحكم المذكور بناء على متابعة "م. ب" باستغلال النساء، بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.
وفي المقابل، قضت هيئة الحكم ذاتها على شقيقي إحدى ضحايا الراقي، التي فجّرت القضية عبر شريط فيديو، بسنتين حبسا نافذتين لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما بالعنف وعدم التبليغ عن جريمة.
يُشار إلى أن مدينة بركان عرفت قبل أشهر فضائح جنسية للمتهم، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وخلّفت ردود أفعال غاضبة في وسط الرأي العام البركاني والوطني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
يجب وقف هذا السرطان.
محكمة تقضي بـ10 سنوات سجنا على "راقي بركان"
عشرة سنين قليلة في حقه ولاكن عند الله سياخد جزاءه المستحق
والسلام رشيد امستردام الهولندية