ترويج المخدرات الصلبة يوقف 5 أفراد بمراكش‬

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكّنت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من إيقاف شخص متلبس بحيازة وترويج المخدرات الصلبة.

وأفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن هذه العملية الأمنية وقعت على مستوى حي الفضل، قائلة: "يشكل المعني بالأمر موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الجنحة نفسها"، مشيرة إلى "حجز كمية من مخدر الكوكايين موزعة على لفافات معدة للبيع".

وأوردت: "مكن تعميق البحث مع الموقوف من إيقاف مزوده الرئيسي، المنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، إثر كمين أمني محكم، أسفر عن حجز كمية إضافية من مخدر الكوكايين".

وشملت عملية الإيقاف أربعة أشخاص آخرين، من بينهم فتاة، من أجل استهلاك المخدرات الصلبة وتسهيل التعاطي لها بدون عوض والتحريض على الدعارة.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أجرت العناصر التابعة للفرقة سالفة الذكر بمدينة الحمراء تفتيشا بمنزل الموقوف الأول؛ وهو ما أفضى إلى حجز كمية إضافية من المخدر ذاته، وكمية مهمة من مسحوق بيكاربونات الصوديوم.

يذكر أن الموقوفين الخمسة وُضعوا تحت الحراسة النظرية، لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة في أفق الوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في سياق القضية ذاتها.