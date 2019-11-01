24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كيسر" تتطلّع إلى اللحاق بركب مشاريع التنمية في إقليم سطات
- مئات الملايين يعيشون على أراض مهددة بارتفاع منسوب البحار بحلول 2050
- الأسعار ترفع واردات المغرب من الملابس الأجنبية
- لجنة من "الفيفا" تزور ملعب مراكش لتجريب "الفار"
- طقوس غرَائبيّة في احتفالات "هالوّين" و"يوم الموت"
"البام" يعيد فتح النقاش حول تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي (5.00)
تربية الأحياء البحرية تنعش مداخيل صغار الصيادين في المغرب (5.00)
هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)
أمكراز يستهلّ نشاطه الوزاري بالتعارف مع زعماء نقابات عمالية (5.00)
عدد المناصب يسائل جدّية وزارة التربية في تدريس اللغة الأمازيغية (5.00)
- هكذا انتصر مجلس الأمن لمغربية الصحراء أمام امتناع جنوب إفريقيا - (64)
- مسافرة تضع مولودة في رحلة جوية للخطوط الملكية - (45)
- "المتعاقدون" يشترطون الإدماج في الوظيفة لإنجاح الحوار مع أمزازي - (34)
- "الفلاحة" دعّمت 733 ألف مزارع صغير في 2019 - (29)
- حافلات "ألزا" تدخل البيضاء .. والعماري يعد الركاب بكاميرات المراقبة - (28)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات الصلبة يوقف 5 أفراد بمراكش
تمكّنت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من إيقاف شخص متلبس بحيازة وترويج المخدرات الصلبة.
وأفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن هذه العملية الأمنية وقعت على مستوى حي الفضل، قائلة: "يشكل المعني بالأمر موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الجنحة نفسها"، مشيرة إلى "حجز كمية من مخدر الكوكايين موزعة على لفافات معدة للبيع".
وأوردت: "مكن تعميق البحث مع الموقوف من إيقاف مزوده الرئيسي، المنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، إثر كمين أمني محكم، أسفر عن حجز كمية إضافية من مخدر الكوكايين".
وشملت عملية الإيقاف أربعة أشخاص آخرين، من بينهم فتاة، من أجل استهلاك المخدرات الصلبة وتسهيل التعاطي لها بدون عوض والتحريض على الدعارة.
وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أجرت العناصر التابعة للفرقة سالفة الذكر بمدينة الحمراء تفتيشا بمنزل الموقوف الأول؛ وهو ما أفضى إلى حجز كمية إضافية من المخدر ذاته، وكمية مهمة من مسحوق بيكاربونات الصوديوم.
يذكر أن الموقوفين الخمسة وُضعوا تحت الحراسة النظرية، لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة في أفق الوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في سياق القضية ذاتها.