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الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يوقف مصريا لترويج أوراق نقدية مزورة

أمن طنجة يوقف مصريا لترويج أوراق نقدية مزورة

أمن طنجة يوقف مصريا لترويج أوراق نقدية مزورة
هسبريس من الرباط
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 21:10

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم، مواطنا مصريا مقيما بطريقة قانونية بالمغرب، للاشتباه في تورطه في قضية تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 14.600 درهم، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز أوراق مالية مزيفة بقيمة إجمالية إضافية تناهز 20 ألف درهم، فضلا عن ضبط آلتين للطباعة ومعدات لتقطيع الأوراق وتجهيزات معلوماتية ومجموعة من الأدوات التي تدخل في تزوير أوراق البنك من قبيل الحبر الملون واللاصقات.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف، البالغ من العمر 32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وخلفياتها، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المواطن المصري المعني.

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