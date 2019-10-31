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الرئيسية | حوادث | اعتقال خادمة بيوت تخدر مشغلتها بـ"القرقوبي" بوزان

اعتقال خادمة بيوت تخدر مشغلتها بـ"القرقوبي" بوزان

اعتقال خادمة بيوت تخدر مشغلتها بـ"القرقوبي" بوزان
هسبريس من وزان
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 21:30

أوقفت عناصر الضابطة القضائية بمدينة وزان امرأة تشتغل عاملة بالبيوت وزوج مشغلتها، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتخدير ربة البيت بحبوب الهلوسة و"القرقوبي" لمدة طويلة.

ووفق مصدر هسبريس، فإن امرأة متزوجة واظبت على تخدير مشغلتها من خلال دس حبوب القرقوبي في الطعام والمأكولات التي كانت تعدها، بتواطؤ مع زوج هذه الأخيرة، لأسباب لا تزال مجهولة وموضوع بحث من طرف عناصر الضابطة القضائية الماسكة لملف القضية.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الخادمة كانت تقدم لمشغلتها حبوب القرقوبي، بتعليمات من زوج ربة عملها، بشكل أثر على صحتها العقلية والجسدية، مشيرا إلى حجز كمية كبيرة من مخدر القرقوبي.

وقد جرى الاستماع إلى الموقوفيْن في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهما على العدالة كل حسب المنسوب إليه.

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