24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كيسر" تتطلّع إلى اللحاق بركب مشاريع التنمية في إقليم سطات
- مئات الملايين يعيشون على أراض مهددة بارتفاع منسوب البحار بحلول 2050
- عليك أن تكون صحافيا.. لكن لا تغامر بأصابعك!
- البشير ينسب ضياع "رفات بنبركة" إلى المصالح العليا للمغرب وفرنسا
- "التجمّع الدستوري": تقرير مجلس الحسابات يخلق البلبلة والفوضى
"البام" يعيد فتح النقاش حول تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي (5.00)
تربية الأحياء البحرية تنعش مداخيل صغار الصيادين في المغرب (5.00)
بكاء وندم واعتراف .. تفاصيل آخر فصول محاكمة خليّة "شمهروش" (5.00)
"كيسر" تتطلّع إلى اللحاق بركب مشاريع التنمية في إقليم سطات (5.00)
هكذا انتصر مجلس الأمن لمغربية الصحراء أمام امتناع جنوب إفريقيا (4.67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط في برميل ماء ينهي حياة طفلة قرب البروج
توفيت طفلة في عامها الرابع غرقا، مساء أمس الخميس، بعد سقوطها في برميل مملوء بالماء بمنزل جدها بدوار العباضلة، جماعة أولاد فارس قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج إقليم سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البروج سرية سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الطفلة الهالكة "ف،ز،د"، المزدادة سنة 2015، كانت تقطن قيد حياتها بدوار الحدادوة جماعة أولاد بوعلي النواجة قيادة بني مسكين الشرقية نواحي البروج، وعثر عليها جثة هامدة في برميل مملوء بالماء بمنزل جدها بجماعة أولاد فارس.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالبروج إلى مكان وفاة الطفلة، رفقة ممثل عن السلطة المحلية، حيث جرت معاينة جثة الهالكة، قبل نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى سطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف العامّة المختصة.