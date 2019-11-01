سقوط في برميل ماء ينهي حياة طفلة قرب البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

توفيت طفلة في عامها الرابع غرقا، مساء أمس الخميس، بعد سقوطها في برميل مملوء بالماء بمنزل جدها بدوار العباضلة، جماعة أولاد فارس قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج إقليم سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البروج سرية سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الطفلة الهالكة "ف،ز،د"، المزدادة سنة 2015، كانت تقطن قيد حياتها بدوار الحدادوة جماعة أولاد بوعلي النواجة قيادة بني مسكين الشرقية نواحي البروج، وعثر عليها جثة هامدة في برميل مملوء بالماء بمنزل جدها بجماعة أولاد فارس.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالبروج إلى مكان وفاة الطفلة، رفقة ممثل عن السلطة المحلية، حيث جرت معاينة جثة الهالكة، قبل نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى سطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف العامّة المختصة.