24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "المندوبية" تسجل تراجعا في الفقر و"بطالة طويلة" لحاملي الشهادات (5.00)

  2. تحوّلات "العقل الأمني" لمواجهة الإرهاب تُجنّب المغرب "حمامات دماء" (5.00)

  3. سلطات خنيفرة تتدارس سبل مواجهة موجة البرد (5.00)

  4. يهم المغاربة .. كيبيك تشترط اختبار "قيم الديمقراطية" لمرشحي الهجرة (5.00)

  5. عندما دعم المغاربة بقوة ثورة "الستة رجال" في بلد "المليون شهيد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | صعقة كهربائية تنهي حياة صباغ في رباط الخير

صعقة كهربائية تنهي حياة صباغ في رباط الخير

صعقة كهربائية تنهي حياة صباغ في رباط الخير
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 22:40

لفظ شاب، في عقده الثالث، ينحدر من مدينة رباط الخير (أهرمومو)، اليوم، أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن تعرضه لصعقة كهربائية.

ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك (ع. س)، العضو قيد حياته بمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأهرمومو، تعرض لهذا الحادث حين كان يزاول عمله، الأربعاء، كصباغ بأحد الأوراش بمدينة رباط الخير (أهرمومو)، مشيرة إلى أنه أصيب، إثره، بكدمات وحروق على مستوى الصدر والبطن والجزء السفلي من جسده.

وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك نقل، عقب تعرضه لهذه الصعقة الكهربائية، إلى المركز الصحي أهرمومو، وبعدها إلى المستشفى الإقليمي لصفرو؛ وذلك قبل إحالته على المركز الاستشفائي الجامعي لفاس، حيث وافته المنية رغم إخضاعه لتدخل جراحي، نظرا لخطورة إصاباته.

هذا وتمت إحالة جثة الهالك، المتزوج حديثا، على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس؛ وذلك قبل تسليمها لأسرته لأجل الدفن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.