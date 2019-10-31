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كُتّاب وآراء
صعقة كهربائية تنهي حياة صباغ في رباط الخير
لفظ شاب، في عقده الثالث، ينحدر من مدينة رباط الخير (أهرمومو)، اليوم، أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن تعرضه لصعقة كهربائية.
ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك (ع. س)، العضو قيد حياته بمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأهرمومو، تعرض لهذا الحادث حين كان يزاول عمله، الأربعاء، كصباغ بأحد الأوراش بمدينة رباط الخير (أهرمومو)، مشيرة إلى أنه أصيب، إثره، بكدمات وحروق على مستوى الصدر والبطن والجزء السفلي من جسده.
وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك نقل، عقب تعرضه لهذه الصعقة الكهربائية، إلى المركز الصحي أهرمومو، وبعدها إلى المستشفى الإقليمي لصفرو؛ وذلك قبل إحالته على المركز الاستشفائي الجامعي لفاس، حيث وافته المنية رغم إخضاعه لتدخل جراحي، نظرا لخطورة إصاباته.
هذا وتمت إحالة جثة الهالك، المتزوج حديثا، على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس؛ وذلك قبل تسليمها لأسرته لأجل الدفن.