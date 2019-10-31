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الرئيسية | حوادث | مصالح الدرك توقف مبحوثا عنه في مركز حطّان

مصالح الدرك توقف مبحوثا عنه في مركز حطّان

مصالح الدرك توقف مبحوثا عنه في مركز حطّان
هسبريس من خريبكة
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 19:15

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بحطان، بإقليم خريبكة، من توقيف شخص شكّل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني؛ وذلك على خلفية تورّطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وأوضحت مصادر الجريدة أن دورية للدرك الملكي كانت عائدة إلى حطّان بعد أداء بعض مهامها خارج مركز الجماعة القروية، غير أن شكوكا راودت قائد المركز الترابي حين لمح شابا يحاول الاختباء خلف شجرة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قائد المركز وباقي عناصر الدورية سارعوا إلى توقيف المعني بالأمر، ليتبين لهم أنه يشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن المركز الترابي ذاته وعن مصالح أمنية أخرى، من أجل تهم مرتبطة بحيازة وترويج المخدرات.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار العملية ذاتها عن ضبط قطع من مخدر الشيرا بحوزة الموقوف، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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