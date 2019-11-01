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الرئيسية | حوادث | جهود أمنية تتصدى لمقترف عنف واعتداء جنسي

جهود أمنية تتصدى لمقترف عنف واعتداء جنسي

جهود أمنية تتصدى لمقترف عنف واعتداء جنسي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 01 نونبر 2019 - 11:10

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية 14 التابعة لولاية أمن مراكش شخصا من ذوي السوابق العدلية في جنايات وجنح مختلفة، متلبساً بحيازة وترويج المخدرات.

وجاء هذا التدخل الأمني إثر تفاعل عناصر الدائرة المذكورة، بسرعة ونجاعة، مع شكاية في مواجهة المشتبه فيه في شأن الضرب والجرح والاعتداء الجنسي ومحاولة هتك العرض بالإكراه، حسب مصادر أمنية لهسبريس.

وبناء على هذه الشكاية، انتقلت عناصر الأمن على وجه السرعة إلى مسرح الجريمة الكائن بسيدي عباد، بمقاطعة جليز، من أجل توقيف المعني بالأمر، الذي أكدت المعاينات المنجزة في القضية تورطه في المنسوب إليه.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم حجز كيس كبير الحجم به كمية مهمة من سنابل الكيف، وأوراق التبغ المهرب، وكمية من مخدر الشيرا معدة للترويج.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المشبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث الجاري في القضية، إلى حين عرضه أمام العدالة.

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