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كُتّاب وآراء
مخدر الشيرا يجر سيدة إلى العدالة بالقصر الكبير
أوقفت فرقة الأبحاث التابعة لمفوضية الشرطة بالقصر الكبير سيدة من مواليد 1998، بتهمة ترويج المخدرات بمنزلها بالحي الجديد بالمدينة ذاتها.
وقد ضبط بحوزة الموقوفة "ش.ح"، عند مداهمة منزلها بأمر من النيابة العامة، حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا على شكل قطع معدة للترويج، في حين لاذ زوجها بالفرار، وهو مزودها الرئيسي ومن ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
وقد تم وضع المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معها وتقديمها إلى النيابة العامة.