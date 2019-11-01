جمارك ميناء الناظور تحجز مئات الحواسيب المهربة

هسبريس من الرباط

حجزت العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور كمية مهمة من البضائع المهربة على متن سيارة كبيرة مرقمة بفرنسا.

وكانت شكوك قد حامت حول حمولة السيارة المذكورة، فتم إخضاعها لتفتيش دقيق من طرف العناصر الجمركية، مكن من العثور على 350 حاسوبا شخصيا، و800 قرص صلب، و210 شواحن كهربائية خاصة بالحاسوب، والعديد من مكونات الحاسوب ولوازمه، إضافة إلى مجسم طائر في حالة جديدة.

وقد بلغت قيمة البضائع غير المصرح بها حوالي 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم).