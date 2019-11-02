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الرئيسية | حوادث | سرقة محتويات سيارات توقع بشابّين في قبضة الأمن

سرقة محتويات سيارات توقع بشابّين في قبضة الأمن

سرقة محتويات سيارات توقع بشابّين في قبضة الأمن
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 02 نونبر 2019 - 03:46

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات، الجمعة، عناصر الشرطة القضائية ببرشيد، بوضع شخصين يشبه فيهما باقتراف سرقة محتويات السيارات مع الاستماع إليهما تمهيديا قبل عرضهما على ممثل سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليهما، وكشف جميع ملابسات أفعالهما الإجرامية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد تمكّنت من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات، على خلفية الأبحاث والتحريات المكثفة التي تمت مباشرتها بعد تسجيل مصالح الأمن شكايات بشأن سرقة محتويات سيارات مستوقفة بالشارع العام.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهما، فضلا عن معدات وأدوات يشتبه في استخدامها في تسهيل عملية السرقة.

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