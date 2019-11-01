24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)

  2. أمكراز يستهلّ نشاطه الوزاري بالتعارف مع زعماء نقابات عمالية (5.00)

  3. "ناسا" تمنح ميدالية "الخدمة الاستثنائية" للعالم المغربي الودغيري (5.00)

  4. عدد المناصب يسائل جدّية وزارة التربية في تدريس اللغة الأمازيغية (5.00)

  5. مباراة لتوظيف عمداء شرطة في الطب والهندسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إتلاف مخدرات ومشروبات كحولية مهربة بطانطان

إتلاف مخدرات ومشروبات كحولية مهربة بطانطان

إتلاف مخدرات ومشروبات كحولية مهربة بطانطان
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 نونبر 2019 - 16:36

بمدينة طانطان، تم إتلاف كمية كبيرة من مواد محظورة عبارة عن مخدرات ومشروبات كحولية ومواد مهربة تم حجزها خلال العديد من العمليات التي قامت بها السلطات المختصة على مستوى جهة كلميم وادنو، خلال الفترة ما بين تاسع يوليوز و17 أكتوبر الماضيين.

وهمت هذه العملية إتلاف ما يزيد على 9175585.9 غراما من الشيرا، و8860 غراما من الطابا، و49751.05 غرامات من الكيف.

كما همت عملية الإتلاف، التي تمت بالمطرح البلدي للوطية بإقليم طانطان، حرق ما مجموعه غرام واحد من مادة الكوكايين و374.29 لترا من ماء الحياة، و20 غراما من مادة "المعسل".

وجرت عملية الإتلاف تحت إشراف النيابة العامة، وبمشاركة وتنسيق مع مختلف السلطات المحلية واللجنة القانونية المكلفة بعملية الإتلاف بالمطرح البلدي لجماعة الوطية، بالإضافة إلى مصالح الدرك الملكي وإدارة الجمارك والأمن الوطني والوقاية المدنية بإقليم طانطان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.