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كُتّاب وآراء
إتلاف مخدرات ومشروبات كحولية مهربة بطانطان
بمدينة طانطان، تم إتلاف كمية كبيرة من مواد محظورة عبارة عن مخدرات ومشروبات كحولية ومواد مهربة تم حجزها خلال العديد من العمليات التي قامت بها السلطات المختصة على مستوى جهة كلميم وادنو، خلال الفترة ما بين تاسع يوليوز و17 أكتوبر الماضيين.
وهمت هذه العملية إتلاف ما يزيد على 9175585.9 غراما من الشيرا، و8860 غراما من الطابا، و49751.05 غرامات من الكيف.
كما همت عملية الإتلاف، التي تمت بالمطرح البلدي للوطية بإقليم طانطان، حرق ما مجموعه غرام واحد من مادة الكوكايين و374.29 لترا من ماء الحياة، و20 غراما من مادة "المعسل".
وجرت عملية الإتلاف تحت إشراف النيابة العامة، وبمشاركة وتنسيق مع مختلف السلطات المحلية واللجنة القانونية المكلفة بعملية الإتلاف بالمطرح البلدي لجماعة الوطية، بالإضافة إلى مصالح الدرك الملكي وإدارة الجمارك والأمن الوطني والوقاية المدنية بإقليم طانطان.