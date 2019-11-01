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كُتّاب وآراء
قتيل وجريحان في حادث مروري بين مراكش وسطات
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة إثر انقلاب سيارة خفيفة، اليوم الجمعة، في الطريق السيار الرابطة بين مراكش وسطات على مستوى منطقة مشرع بن عبّو قيادة أولاد بوزيري نواحي سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثة أشخاص ينتمون إلى قطاع التعليم بأكاديمية جهة مراكش آسفي، كانوا على متن سيارة خفيفة متّجهين عبر الطريق السيار من مدينة مراكش نحو الرباط، إلا أن انقلاب السيارة بالنقطة الكيلومترية 94، لأسباب شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الدرك، أدى إلى وفاة شخص واحد وإصابة مرافقيْه بجروح متفاوتة.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر تابعة لكوكبة الدراجات النارية بسرية الدرك بمدينة سطات، وأفراد من الوقاية المدنية، وممثل عن السلطات المحلية، حيث جرت معاينة الحادثة ونقل المصابين نحو قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.
وموازاة مع ذلك، أمرت النيابة العامة المختصة بسطات بوضع جثة الهالك بقسم الأموات قصد المعاينة الطبية، أو التشريح عند الاقتضاء، لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف جميع الظروف المحيطة بالحادث المميت.