مصدر أمني يوضح حقيقة إيقاف مغني "عاش الشعب"

هسبريس من الرباط

نفى مصدر أمني مطلع ما أثير من شائعات حول إيقاف أصحاب أغنية "عاش الشعب"، موضحا أن الأمر يتعلق بأحد أعضاء المجموعة "م. م"، الملقب بالكناوي، والذي كان موضوع مذكرة بحث منذ 24 أكتوبر الماضي.

وكان المعني، وفق المصدر ذاته، قد نشر فيديو فيه سب وقذف للسلطات العمومية وتهديد لها بعدما تعرض، حسب روايته، إلى اعتداء عندما كان في حالة سكر.

يذكر أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية، حيث سبق أن توبع بتهمة السرقة الموصوفة سنة 2014.

وقد كان عسكريا سابقا، قبل أن يتم تسريحه بتاريخ 8 يوليوز 2015.