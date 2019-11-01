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كُتّاب وآراء
مصدر أمني يوضح حقيقة إيقاف مغني "عاش الشعب"
نفى مصدر أمني مطلع ما أثير من شائعات حول إيقاف أصحاب أغنية "عاش الشعب"، موضحا أن الأمر يتعلق بأحد أعضاء المجموعة "م. م"، الملقب بالكناوي، والذي كان موضوع مذكرة بحث منذ 24 أكتوبر الماضي.
وكان المعني، وفق المصدر ذاته، قد نشر فيديو فيه سب وقذف للسلطات العمومية وتهديد لها بعدما تعرض، حسب روايته، إلى اعتداء عندما كان في حالة سكر.
يذكر أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية، حيث سبق أن توبع بتهمة السرقة الموصوفة سنة 2014.
وقد كان عسكريا سابقا، قبل أن يتم تسريحه بتاريخ 8 يوليوز 2015.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
المهم للي تكلم على الحقوق و فضح الظلم و الفساد ف هاد البلاد مصيره السجن .
يدبرو ليك على شي منتف . كيما بغا يكون.
المواطنة مسوؤلية وواجبات قبل ان تكون حقوق
كلنا متعظون وغير راضين على سياسة الدولة في كثيييير من المجالات ولكن هذا لا يعطي الحق للمواطنين في سب الدولة فاذا ذهبت هيبتها عم عدم الاستقرار والسيبة وانعدام الامن اكثر مما هو عليه
يجب نقد المسؤولين بالحجج الدامغة وتقديمهم للعدالة طال الزمن أو قصر فلا بد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر