مبيد قوارض ينهي حياة سيدة أربعينية ضواحي وزان‬

هسبريس من وزان

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان، أمس، بإجراء تشريح طبي لجثة امرأة أربعينية، بعدما فارقت الحياة متأثرة بمضاعفات تناول مبيد الفئران بمنزل أسرتها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة، وهي من مواليد 1975 بزومي متزوجة وأم لأطفال، عمدت إلى تناول سم القوارض بهدف إنهاء حياتها لأسباب مجهولة.

وتبعا للمصادر، فقد جرى توجيه المرأة بين الحياة والموت إلى مستعجلات مشفى دار الضمانة؛ غير أنها فارقت الحياة، على الرغم من محاولات الإنقاذ التي باءت بالفشل.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الضابطة القضائية وأفراد من الشرطة العلمية إلى مستشفى أبي القاسم الزهراوي، حيث عاينت جثة الهالك وفتحت بحثا قضائيا لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الأربعينية، في انتظار نتائج التشريح الطبي تبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية وزان.