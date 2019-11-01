تهمة اغتصاب فتاة قاصر تورّط شخصين ببني ملال

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، أمس، من توقيف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، والثاني قاصر يبلغ من العمر 17 سنة؛ للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر مقرون بالاغتصاب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، في 24 أكتوبر المنصرم، ببلاغ البحث لفائدة العائلة، مفاده اختفاء فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، نتيجة خلاف مع شقيقها؛ وهو ما استدعى تعميم الأبحاث في شأنها، وتكثيف التحريات الميدانية لتحديد مكان وجودها، قبل أن تراجع مسكن عائلتها.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى إخضاع الفتاة المذكورة للخبرة الطبية، قبل أن يتم توقيف شخصين، أحدهما قاصر، يشتبه في تورطهما في التغرير بالفتاة القاصر وتعريضها لاعتداء جنسي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة؛ فيما تم وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي ما زال مستمرا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كل الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.