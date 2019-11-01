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الرئيسية | حوادث | تجارة المخدرات تجرّ شخصا إلى قضاء القصر الكبير

تجارة المخدرات تجرّ شخصا إلى قضاء القصر الكبير

تجارة المخدرات تجرّ شخصا إلى قضاء القصر الكبير
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 نونبر 2019 - 22:15

تمكّنت فرقة الأبحاث التابعة لمفوضية الشرطة بالقصر الكبير من إيقاف شخص يُدعى "م. ن"، على خلفية تورطه في الاتجار في المخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف في الخمسينيات من عمره، وله سوابق قضائية عديدة في الاتجار في المخدرات، ويشكل موضوع عدد من مذكرات البحث الصادرة عن أمن العرائش والقصر الكبير.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف، في إطار العملية المذكورة، أسفرت عن ضبط قطع عديدة من الشيرا معدة للبيع، إضافة إلى مبلغ مالي.

وقد وُضع الموقوف، بتعليمات من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية؛ من أجل التحقيق معه، وإحالته على القضاء.

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