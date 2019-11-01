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الرئيسية | حوادث | تنظيم "الهجرة السرية" يورّط أربعة أشخاص بأكادير‬

تنظيم "الهجرة السرية" يورّط أربعة أشخاص بأكادير‬

تنظيم "الهجرة السرية" يورّط أربعة أشخاص بأكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:08

تمكّنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، يومي الأربعاء والخميس 30 و31 أكتوبر المنصرم، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال.

وأورد مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية من امرأة تدعي أن تسعة مرشحين للهجرة غير الشرعية حلّوا بمسكنها بحثا عن زوجها، بدعوى استرجاع مبالغ مالية كانوا قد سلموها إليه بغرض تهجيرهم سرا نحو إسبانيا؛ وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الزوج المشتبه فيه وثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في هذه القضية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم كانوا قد تسلموا من المرشحين التسعة مبالغ مالية تناهز 20 ألف درهم للمرشح الواحد، على أساس تهجيرهم بحرا إلى إسبانيا، حيث قاموا بتخصيص مبلغ مالي مهم لاقتناء زورق مطاطي ومعدات لوجيستيكية، قبل أن يتم توقيفهم على ذمة البحث القضائي، وفقا للمصدر ذاته.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة، المتورطين في تنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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