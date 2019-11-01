لص يسرق منزلا بتطوان ويترك عبارات تهديد

جمال سماحي من تطوان

تعرض منزل بالحي الإداري "الولاية" بتطوان لعملية سرقة نفذها مجهول، بعدما أحدث فجوة دائرية بباب خشبي يفضي إلى مرأب السيارة، عبر استخدام أداة حادة.

وحسب ما صرح به أخ صاحب المنزل، الذي يقيم خارج المغرب، فإن المنزل حديث البناء، وانتهت الأشغال به قبيل فصل الصيف المنصرم، مضيفا "لم يكد أخي ينتهي من أشغال بنائه، واقتناء بعض الأثاث الأساسي، حتى أدركته نهاية الإجازة فعاد إلى بلد إقامته".

وأوضح أخ صاحب المنزل أنه اكتشف السرقة ليلة الثلاثاء الماضي أثناء زيارته الاعتيادية للمنزل للاطمئنان عليه.

وحول المسروقات، قال المتحدث ذاته إن اللص "أخذ ما خف حمله وغلا ثمنه، حيث سرق مبلغا ماليا يقدر بخمسة وثلاثين ألف درهم، وألفي أورو، إلى جانب خمس قطع حلي من الذهب تعود إلى زوجة أخي، فضلا عن هاتف ذكي، ونظارات شمسية، وجهاز آيباد، ولوحة إلكترونية بها ألعاب الأطفال". وأضاف أن اللص ترك على أحد الجدران رسالة وجهها إلى صاحب المنزل، وكتبها ببقايا خشب متفحم، يهدده فيها بإحراق منزله في المرة القادمة، مشيرا إلى أن الرسالة تكشف عن ضعف المستوى التعليمي للص.

وأضاف أخ الضحية أنه عندما دخل المنزل أثار انتباهه وجود نافذة مفتوحة، "مما جعلني أقوم بجولة بالمنزل، حيث وجدت الباب الفاصل بينه وبين مرأب السيارة مكسورا، وعليه آثار تقطيع دائري بآلة حادة. كما وجدت أبواب ثلاث غرف نوم بالطابق العلوي محروقة، خاصة عند منطقة الأقفال، مما يعني أنها تعرضت للهيب نار عند محاولة فتحها".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن القضية بيد جهاز الأمن بولاية أمن تطوان، بعدما تقدم بشكاية في الموضوع، ليلة الثلاثاء الماضي، بمجرد اكتشافه السرقة، واطلاعه على حجم الخسائر المادية التي تسبب فيها مقتحم المنزل، مضيفا أن عناصر الأمن حلت بمكان الجريمة، و"قامت بمعاينة دقيقة له، وأخذت عددا من صور آثار الجريمة، ورفعت البصمات".