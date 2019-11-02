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كُتّاب وآراء
مجهولون ينبشون قبر رضيعة ويشوهون جثتها بفاس
أقدم مجهولون، أمس، على نبش قبر رضيعة، توفيت خلال الوضع، بعد فترة قصيرة من دفنها بمقبرة باب الفتوح بمدينة فاس، واستخراج جثتها من القبر قبل التخلي عنها بعين المكان.
ووفق مصادر هسبريس، فقد تم العثور على جثة الرضيعة، التي تم دفنها الأحد الماضي، غير بعيد عن مكان دفنها وهي شبه مقطوعة الرأس والأطراف، مبرزة أنه عثر على كفنها كذلك غير بعيد عن مكان التخلي عنها.
المصادر ذاتها أكدت أن أم الرضيعة، التي تنحدر من مدينة الحاجب، كانت قد وضعت رضيعتها في حالة وفاة خلال مخاض الولادة بأحد مستشفيات مدينة فاس، وذلك قبل أن تقرر عائلتها دفنها بمقبرة باب الفتوح نظرا للكلفة الباهظة لنقل جثتها إلى الحاجب.
وفور علمها بهذا الحادث، حلت عناصر تابعة للشرطة القضائية والعلمية بولاية أمن فاس بالمقبرة المذكورة حيث باشرت التحقيق في هذه القضية، بينما تمت إعادة نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإجراء خبرة عليها، وذلك في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة حول هذا الحادث.
ورجحت مصادر هسبريس أن يكون استخراج جثة الرضيعة المذكورة من قبرها وتشويهها له علاقة بأعمال السحر والشعوذة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
حتى موت الرضاع في قبورهم لن يسلمو من أفعال السحر والشعودة. حسبنا الله ونعم الوكيل..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
على المجالس الجماعية تجهيز المقابر بكاميرات للمراقبة تفاديا لمثل هذه الأفعال الشيطانية وغيرها.
والدي و جل عائلتي مدفونة بمقبرة باب الفتوح رحمهم الله تعالى و ألحقنا بهم تائبين طائعين لله رب العالمين
و الله العظيم مقبرة مهجورة بها آلاف المقابر لا أمن لا رعاية لا جمالية . المتسكعون و المعتوهون بل و المجرمون يعبثون و يصولون . و لا يمكن زيارة المقابر عدا وقت الذروة صباح الجمعة لأن غير ذلك هي عامرة بالمشرملين
زد وكالة الماء أحدثت حفرا و خندقا بالمدخل الفوقي لإنارة فاس قرب سيدي حماموش و لم تصلحه واااااحسرتاه
على الأمن أن يأمن أمن الناس بالمقبرة و ينشئ حراسة دائمة بالمقابر و يراقب بالكاميرات المداخل لأن البؤس و الدمار و الأزبال و المشرملين يهددون الزائرين و الموتى أيضا كما قرأنا لرفاة الرضيعة و حسبب الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
اصلا كيخص تشوفو الدجالين ديال المنطقة الأكيد هما طرف الخيط فهاد القضية... تحية إلى الأجهزة الأمنية بالمدينة التي نقرأ عن انجازاتها في تطهير الجريمة من جذورها