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الرئيسية | حوادث | مجهولون ينبشون قبر رضيعة ويشوهون جثتها بفاس

مجهولون ينبشون قبر رضيعة ويشوهون جثتها بفاس

مجهولون ينبشون قبر رضيعة ويشوهون جثتها بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 02 نونبر 2019 - 15:05

أقدم مجهولون، أمس، على نبش قبر رضيعة، توفيت خلال الوضع، بعد فترة قصيرة من دفنها بمقبرة باب الفتوح بمدينة فاس، واستخراج جثتها من القبر قبل التخلي عنها بعين المكان.

ووفق مصادر هسبريس، فقد تم العثور على جثة الرضيعة، التي تم دفنها الأحد الماضي، غير بعيد عن مكان دفنها وهي شبه مقطوعة الرأس والأطراف، مبرزة أنه عثر على كفنها كذلك غير بعيد عن مكان التخلي عنها.

المصادر ذاتها أكدت أن أم الرضيعة، التي تنحدر من مدينة الحاجب، كانت قد وضعت رضيعتها في حالة وفاة خلال مخاض الولادة بأحد مستشفيات مدينة فاس، وذلك قبل أن تقرر عائلتها دفنها بمقبرة باب الفتوح نظرا للكلفة الباهظة لنقل جثتها إلى الحاجب.

وفور علمها بهذا الحادث، حلت عناصر تابعة للشرطة القضائية والعلمية بولاية أمن فاس بالمقبرة المذكورة حيث باشرت التحقيق في هذه القضية، بينما تمت إعادة نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإجراء خبرة عليها، وذلك في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة حول هذا الحادث.

ورجحت مصادر هسبريس أن يكون استخراج جثة الرضيعة المذكورة من قبرها وتشويهها له علاقة بأعمال السحر والشعوذة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - said السبت 02 نونبر 2019 - 15:21
من يفعل يقترف مثل هده الافعال.لايمكن ان يكون انسانا سويا.فالحيوان يحترم حرمة الاموات.لمثل هده الافعال.انحبست الامطار
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70
2 - bimo السبت 02 نونبر 2019 - 15:21
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .... لم يسلم الإنسان من أفعال المجرمين لا أثناء الحياة ولا أثناء الممات .... ولا وهو فوق الأرض ولا وهو تحت الأرض .
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52
3 - نورالدين الوجدي السبت 02 نونبر 2019 - 15:22
سبحان الله انه الجهل بعينيه قوم لن ينجو من ايديهم لا حي ولا ميت اتقوا الله فإنكم ستحاسبون عند الحي الذي لاتاخذه سنة ولا نوم
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43
4 - لا يفلحون السبت 02 نونبر 2019 - 15:22
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
حتى موت الرضاع في قبورهم لن يسلمو من أفعال السحر والشعودة. حسبنا الله ونعم الوكيل..
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35
5 - مستغرب السبت 02 نونبر 2019 - 15:23
لا اله إلا لله ما هده لأعمال للإنسانية لا يحترمون حتى الموتى، ما بالك الأحياء
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23
6 - من هولندا السبت 02 نونبر 2019 - 15:25
يا ربي السلامة .. يااااااا ربييييييي السلامة ... يااااااااا ربييييييي السلامة. رضيعة .. رضييييييعة. يا إلاااااااااهي عجل بالفرج، ياااااا إلاااااااااهي ... اللهم انه هذه الحياة بسرعة و خذنا إليك أجمعين فهذا لااااااا يطاق.
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24
7 - حميد السبت 02 نونبر 2019 - 15:29
لم يسلم من بطش هؤلاء السحرة لا انسان لا حيوان لا حي لا ميت . الله ياخد فيهم الحق .
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18
8 - عابر سبيل السبت 02 نونبر 2019 - 15:29
ياربي السلامة طفلة رضيعة ميتة مدفونة في قبرها هي الأخرى لم تسلم من بطش بنو البشر نسأل الله أن يسترنا جميعا لم نعد نفهم شيءا
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15
9 - sigis السبت 02 نونبر 2019 - 15:31
لاحول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء ليسو بمجهولون بل جهل. قوم يحن بالعودة إلى الجاهلية
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13
10 - بوصيعان بوصيعان السبت 02 نونبر 2019 - 15:34
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم؛ والله العظيم لا أجد حاليا في ذهني الكلمات لوصف بشاعة الأمر. ماذا حصل لهذه الأمة بسبب الطمع وصل الأمر حتى لهذه الدرجة.
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11
11 - أستاذة وطنية السبت 02 نونبر 2019 - 15:34
يا ربي هل حتى الأموات لم تسلم من السحر والشعودة ولم يعد ممكنا ان تنام بمتواها الاخير في راحة ومن رضيعة مسكينة. البحث المخبري قادر على تشخيص الفاعل ومعاقبته أقسى العقوبات
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10
12 - حسبي الله ونعم والوكيل السبت 02 نونبر 2019 - 15:37
أقسم بالله العلي العظيم أن عيني دمعت عندما قرأت الخبر. حسبي الله ونعم الوكيل على من فعل هذا الفعل الشنيع الذي لايتقبله العقل ولا ديننا . ياربي أتم القبض عليهم وينالو أقصى العقوبات.
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13
13 - مواطن السبت 02 نونبر 2019 - 15:38
الجهل هو الافة العظمى التي تنخر ما بقي من قيم داخل هذا المجتمع ما راي المسؤؤلين ما هو دورهم في محاربة الجهل والفكر الخرافي
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8
14 - اقتراح السبت 02 نونبر 2019 - 15:39
هؤلاء الوحوش الهمج يحب اعدامهم، اقترح وضع كامرات مراقبة في كل المقابر، اذا كانت الجهات المسؤولة غير قادرة على عمل بسيط مثل هذا، فالمواطنون مستعدون لد فع ثمنها، وعلى العموم فالثمن بسبط جدا و يستطيع متطوع واحد ان يغطي التكاليف!
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14
15 - شعيب السبت 02 نونبر 2019 - 15:39
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
على المجالس الجماعية تجهيز المقابر بكاميرات للمراقبة تفاديا لمثل هذه الأفعال الشيطانية وغيرها.
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16 - من باريس السبت 02 نونبر 2019 - 15:41
يشمئز اﻻنسان من بعض أﻻعمال اﻻ انسانية !؟ كثرة الدعوة إلى الحريات يؤدي إلى ماﻻ يحمد عقباه !! حتى حرمة الموتى !؟ الساحر يقتل ، والفاعل يقتل !!
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17 - حنين السبت 02 نونبر 2019 - 15:44
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه البلاد إذا كنت حيا ترزق يسحرون لك واذا توفيت يسحرون بك
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18 - YASSINE السبت 02 نونبر 2019 - 15:46
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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19 - وكواك الحق السبت 02 نونبر 2019 - 15:47
خطير جدا ***نداء::
والدي و جل عائلتي مدفونة بمقبرة باب الفتوح رحمهم الله تعالى و ألحقنا بهم تائبين طائعين لله رب العالمين
و الله العظيم مقبرة مهجورة بها آلاف المقابر لا أمن لا رعاية لا جمالية . المتسكعون و المعتوهون بل و المجرمون يعبثون و يصولون . و لا يمكن زيارة المقابر عدا وقت الذروة صباح الجمعة لأن غير ذلك هي عامرة بالمشرملين
زد وكالة الماء أحدثت حفرا و خندقا بالمدخل الفوقي لإنارة فاس قرب سيدي حماموش و لم تصلحه واااااحسرتاه
على الأمن أن يأمن أمن الناس بالمقبرة و ينشئ حراسة دائمة بالمقابر و يراقب بالكاميرات المداخل لأن البؤس و الدمار و الأزبال و المشرملين يهددون الزائرين و الموتى أيضا كما قرأنا لرفاة الرضيعة و حسبب الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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20 - wanari السبت 02 نونبر 2019 - 15:47
ceux qui peuvent faire ce genre de choses doivent etre considerer plus que des terroristes et doivent etre executer.
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21 - الفيلسوف السبت 02 نونبر 2019 - 15:49
وناكد انه كما يتم محاربة الجريمة و المهن العشوائية و الغير مرخصة يجب كذالك الضرب بيد من حديد على كل الفقهة و المشعودين. .. وكنظن هادشي ماشي صعيب عليكم...
اصلا كيخص تشوفو الدجالين ديال المنطقة الأكيد هما طرف الخيط فهاد القضية... تحية إلى الأجهزة الأمنية بالمدينة التي نقرأ عن انجازاتها في تطهير الجريمة من جذورها
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22 - مغربي السبت 02 نونبر 2019 - 15:50
أعوذ بالل. ليست أخلاق مسلم؟ ؟يجب معاقبة الجاني أو الجناة .جريمة نكراء. ..
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23 - مهاجر مغربي السبت 02 نونبر 2019 - 15:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاحول ولا قوة إلا بالله هدا قوم تعيش معاهم وانت حي ترزق انظر مادا فعلو بالموتى مجرمين وقطاع الطرق حتى مع الاموات
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24 - غيثة السبت 02 نونبر 2019 - 15:56
هنا خلص الكلام أصبح بالمغرب أشخاص لا هم ببشر و لا هم بحيوانات حتى المخلقوقات الفضائية لا ينتمون إليها....حسبي الله و نعم الوكيل في كل من تعدا من بعيد أو قريب على جثمان هده الرضيعة فلا ينس ما حيي أنها سوف تحاججهم أمام الله يوم العرض
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25 - عبد الله السبت 02 نونبر 2019 - 16:02
السلام عليكم في الحقيقة بنسبة لطفلة نسال الله ان يتغمضها في رحمته وان لله وان اليه راجعون وبنسبة للمقبرة استغرب سبحان الله نحن مسلمين وجميع مقابرنا ليست محمية مثل المقبار اليهود والنصارى حسبنا الله ونعم الوكيل ام بنسة للهولااء الدين قامو ا بهدا العلم فا الله سوف يتولى بهم في الدنيا قبل الاخر
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26 - mehdi السبت 02 نونبر 2019 - 16:03
وعلااااااااش الشتا ماكتجيش وحتى منين تجي كتجي قليلة مع بزاف فيضان.بنيتة جبدوها من القبر وخداو راسها والسلام،شوفوا قسما بالله العظيم واخا تديروا الغرق ديال لفلوس من هاذ الفعايل غتبقاو ديما كيتسالكم حق الناس،مستحيييييييل غيضيع عند الله ياهمج عديمي الرحمة وعنداكم تطلبوها قدام الله.
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27 - رشيد السبت 02 نونبر 2019 - 16:07
لا حول ولا قوة الا بالله. حتى المقابر والموتى لم يسلمو من المشرملين والمشعوذين. رظيعة ميتة شرملوها في قبرها.
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28 - rachida السبت 02 نونبر 2019 - 16:08
انما الامم الاخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا . اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف اصبحت امتنا لا يحترمون الحي ولا الاموات . اخلاق زفت كرهتنا الحياة .
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29 - الأمن السبت 02 نونبر 2019 - 16:12
أتمنى من المسؤولين أن يساووا بيننا وبين اليهود ففي حين تتمتع المقبرة اليهودية بالبيضاء بالأمن والحراسة والنضافة ،فإن مقبرة الغفران تعج بجيش من المجرمين والمشرملين وتجار القرآن ،أما الحراس فيأخذون الرشوة من هؤلاء ليتركوهم يعيثون فسادا. وهذا ما جعلني لا أذهب لزيارة والدي. والله إلى عيب وعار
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