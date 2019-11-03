محاولة تهريب طيور تورّط إسبانيّا في باب فرخانة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمارك باب فرخانة من ضبط مجموعة من الطيور مخبأة داخل سيارة خفيفة، من أجل تهريبها إلى خارج المغرب.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الجمارك كانت تقوم بمهام مراقبة وتفتيش المركبات، قبل أن تعثر داخل سيارة مرقمة بإسبانيا على 52 طائرا من نوع "Canari".

وأضافت المصادر ذاتها أن الطيور كانت مخبأة بعناية داخل سيارة يقودها مواطن إسباني، ليتقرّر حجز السيارة وإحالة السائق على الشرطة القضائية لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.