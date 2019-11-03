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الرئيسية | حوادث | محاولة فرار تُوقع بشاب وتكشف مخدرات بحطان

محاولة فرار تُوقع بشاب وتكشف مخدرات بحطان

محاولة فرار تُوقع بشاب وتكشف مخدرات بحطان
هسبريس من خريبكة
الأحد 03 نونبر 2019 - 03:17

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بحطّان، إقليم خريبكة، من توقيف شاب في العشرينات من عمره لحيازته كمية من مخدر الشيرا المهيأ للترويج.

وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أن شابا خرج قبل أسابيع قليلة من السجن حاول التواري عن أنظار قائد المركز الترابي للدرك الملكي بحطان بشكل مثير للشك، ما دفع المسؤول الدركي إلى التقدم نحوه لاستفساره، ليحاول الشاب الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد إفشال محاولة الفرار وإلقاء القبض على الشاب، أسفرت عملية تفتيشه عن ضبط 40 غراما من مخدر الشيرا بحوزته، ليتبيّن أن المعني بالأمر كان قد أنهى، قبل فترة قصيرة، عقوبة سجنية بسبب الاتجار بالمخدرات.

وتمّ وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل التحقيق معه وإحالته على القضاء لمتابعته بحسب المنسوب إليه.

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